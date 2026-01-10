مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار

احتفل مانشستر سيتي بهدف اللاعب عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار.

وكتبت الصفحة الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ابن مصر".

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل مرموش الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة فى الربع ساعة الأولي إثر إحتكاك قوي مع أحد لاعبي أفيال كوت ديفوار.

وأحرز رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 32 .

وأنقذ رامي ربيعة مرمى منتخب مصر الوطني من فرصة خطيرة لمنتخب كوت ديفوار فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وأحرز منتخب كوت ديفوار هدف اول فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 40 عبر النيران الصديقة.

واصطدمت الكرة فى جسم أحمد فتوح لتتحول إلي شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.