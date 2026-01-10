قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار

باسنتي ناجي

احتفل مانشستر سيتي  بهدف اللاعب عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار.

وكتبت الصفحة الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ابن مصر".

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل مرموش الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة فى الربع ساعة الأولي إثر إحتكاك قوي مع أحد لاعبي أفيال كوت ديفوار.

وأحرز رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 32 .

وأنقذ رامي ربيعة مرمى منتخب مصر الوطني من فرصة خطيرة لمنتخب كوت ديفوار فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وأحرز منتخب كوت ديفوار هدف اول فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 40 عبر النيران الصديقة.

واصطدمت الكرة فى جسم أحمد فتوح لتتحول إلي شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

