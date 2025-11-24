قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

سر نجاح عمل كرواسون بخطوات بسيطة.. هشة مورقة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
آية التيجي

يبحث الكثير من عشاق المخبوزات عن طريقة عمل الكرواسون في المنزل بنفس جودة المخابز الشهيرة.

وقد قدّم الشيف محمد حامد وصفة مميزة وسهلة لصنع كرواسون هش وطري بطبقات ذهبية مورقة، باستخدام مكونات بسيطة وخطوات احترافية يمكن لأي مبتدئ تطبيقها بسهولة. 

طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون

المكونات:

3 أكواب دقيق

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء دافئ

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام زبدة للفرد (زبدة باردة)

بيضة للدهن + ملعقة لبن

طريقة عمل الكرواسون

طريقة التحضير:

ـ لتحضير العجينة: يُخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة جيدًا.

ـ يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة.

ـ تُعجن لمدة 8 دقائق حتى تصبح مرنة.

ـ تُغطى العجينة وتُترك لتختمر لمدة ساعة.

ـ تجهيز الزبدة للفرد: توضع الزبدة بين كيسين بلاستيك وتُطرق حتى تأخذ شكل مربع متساوٍ.

ـ تُحفظ في الثلاجة حتى الاستخدام.

ـ تشكيل الكرواسون: تُفرد العجينة على شكل مستطيل كبير.

ـ تُوضع طبقة الزبدة الباردة في المنتصف وتُغلق العجينة عليها.

ـ تُفرد وتُطوى 3 طيات (فولدات) مع تبريد العجينة بين كل طية لمدة 20 دقيقة.

ـ تُفرد العجينة مرة أخرى وتُقطع مثلثات.

ـ يُلف كل مثلث من القاعدة حتى يصبح شكل الكرواسون التقليدي.

ـ الخَبز: يُترك الكرواسون ليتخمر 30 دقيقة.

ـ يُخفق البيض مع اللبن ويدهن الوجه.

ـ يُخبز على حرارة 200 درجة لمدة 15–20 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا وهشًا.

طريقة عمل الكرواسون

نصائح الشيف محمد حامد لنجاح الكرواسون

ـ يجب أن تكون الزبدة باردة جدًا للحصول على طبقات مورقة.

ـ وضع العجينة في الثلاجة بين كل طية يساعد على نجاح الفرد.

ـ عدم الإكثار من الدقيق أثناء الفرد حتى لا تتصلب العجينة.

ـ مراقبة حرارة الفرن لضمان لون ذهبي مثالي.

كرواسون طريقة عمل الكرواسون الشيف محمد حامد مخبوزات وصفات سهلة معجنات طريقة الكرواسون الهش وصفات الشيف محمد حامد

