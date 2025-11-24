سر نجاح عمل كرواسون بخطوات بسيطة.. هشة مورقة

يبحث الكثير من عشاق المخبوزات عن طريقة عمل الكرواسون في المنزل بنفس جودة المخابز الشهيرة.

وقد قدّم الشيف محمد حامد وصفة مميزة وسهلة لصنع كرواسون هش وطري بطبقات ذهبية مورقة، باستخدام مكونات بسيطة وخطوات احترافية يمكن لأي مبتدئ تطبيقها بسهولة.

طريقة عمل الكرواسون

المكونات:

3 أكواب دقيق

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء دافئ

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام زبدة للفرد (زبدة باردة)

بيضة للدهن + ملعقة لبن

طريقة التحضير:

ـ لتحضير العجينة: يُخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة جيدًا.

ـ يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة.

ـ تُعجن لمدة 8 دقائق حتى تصبح مرنة.

ـ تُغطى العجينة وتُترك لتختمر لمدة ساعة.

ـ تجهيز الزبدة للفرد: توضع الزبدة بين كيسين بلاستيك وتُطرق حتى تأخذ شكل مربع متساوٍ.

ـ تُحفظ في الثلاجة حتى الاستخدام.

ـ تشكيل الكرواسون: تُفرد العجينة على شكل مستطيل كبير.

ـ تُوضع طبقة الزبدة الباردة في المنتصف وتُغلق العجينة عليها.

ـ تُفرد وتُطوى 3 طيات (فولدات) مع تبريد العجينة بين كل طية لمدة 20 دقيقة.

ـ تُفرد العجينة مرة أخرى وتُقطع مثلثات.

ـ يُلف كل مثلث من القاعدة حتى يصبح شكل الكرواسون التقليدي.

ـ الخَبز: يُترك الكرواسون ليتخمر 30 دقيقة.

ـ يُخفق البيض مع اللبن ويدهن الوجه.

ـ يُخبز على حرارة 200 درجة لمدة 15–20 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا وهشًا.

نصائح الشيف محمد حامد لنجاح الكرواسون

ـ يجب أن تكون الزبدة باردة جدًا للحصول على طبقات مورقة.

ـ وضع العجينة في الثلاجة بين كل طية يساعد على نجاح الفرد.

ـ عدم الإكثار من الدقيق أثناء الفرد حتى لا تتصلب العجينة.

ـ مراقبة حرارة الفرن لضمان لون ذهبي مثالي.