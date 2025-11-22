فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

يعد الفلفل الاسود مع الكركم من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع" فري ويل هيلث" نكشف لكم أهم فوائد إضافة الفلفل الاسود إلى الكركم.

يحسن امتصاص الكركمين

أكدت العديد من الدراسات أن الكركمين الموجود في الكركم له تأثيرات مضادة للعدوى والالتهابات والبكتيريا والسرطان ومع ذلك، يمكن لإنزيمات المعدة الهضمية أن تزيل الكركمين من مجرى الدم عن طريق استقلابه قبل امتصاصه.

ونتيجة لذلك، قد لا تحصل على الفوائد الصحية الكاملة لاستخدام هذه التوابل .

تشير الأبحاث إلى أن إضافة الفلفل الأسود يمكن أن تساعد في امتصاص الكركمين وهناك أدلة على أن البيبيرين، المكون النشط في الفلفل الأسود، يمكن أن يزيد التوافر الحيوي للكركمين بنسبة 2000% عند دمجه .

يحسن متلازمة التمثيل الغذائي



تشير الأبحاث إلى أن تناول مزيج من الفلفل الأسود والكركم قد يساهم في تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي .

يُحسّن الالتهاب وهشاشة العظام



تشير الأبحاث إلى أن خليط مستخلص الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل قد يحسن مستويات البروستاجلاندينE2 (PGE2) مشابه لدواء نابروكسين المضاد للالتهابات غير الستيرويدي (NSAID) ، وهو المكون النشط في أليف ويُعد PGE2 عاملًا رئيسيًا في الاستجابات الالتهابية، بما في ذلك الألم والوذمة والحمى في هشاشة العظام .

خصائص مضادة للسرطان

سواء تم تناولهما معًا أو بمفردهما، فإن كلًا من الكركمين والبيبيرين قد يوفران خصائص وقائية ضد بعض أنواع السرطان من خلال تعزيز تأثيرات الكركمين المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة .

وفي إحدى الدراسات، تم اقتراح الكركمين والبيبيرين كعلاجات إضافية محتملة في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه.

فوائد معرفية

تشير الأبحاث إلى أن الجمع بين الكركمين والبيبيرين قد يكون له تأثيرات واعدة في حماية الأعصاب من مرض الزهايمر ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف وتشير بيانات إضافية إلى أن الجمع بين تركيزات أقل من المركبين قد يُعطي نتائج أفضل من العلاج باستخدام كل منهما على حدة .



يفيد في حالات الجهاز الهضمي

عند إضافة الفلفل الاسود للكركم تاريخ طويل في استخداماته لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون له فائدة في علاج مشاكل مثل أمراض المرارة وقرحة المعدة .