إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني حتحوت يعلق على فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. تفاصيل

باسنتي ناجي

علق الإعلامي هاني حتحوت علي فوز منتخب مصر علي كوت ديفوار.

وكتب هاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الرجال إلى نصف النهائي.. فوز مستحق ورائع أمام أفيال كوت ديفوار بثلاثية للفراعنة المصريين مقابل هدفين بأداء مشرف، بتماسك رائع، وبتنظيم مبهر، فزنا على كوت ديفوار نتيجةً ولعبًا. 

كنت واثقًا في تماسكنا رغم فوارق المهارات قبل المباراة، بل وتوقعت الفوز، لكنني أبدًا لم أتوقع هذا الأداء الرائع فنيًا.

ثلاثية رائعة كل هدف فيها كان مثاليا في تنفيذه وفي توقيته، فصعد الفراعنة لنصف نهائي أمم إفريقيا للمرة ١٧.  

كل لاعب عرف دوره وأداه كما يجب، مدافعون أقوياء يستبسلون أمام مرماهم، منهم أيضًا من سجل هدفًا رائعًا ثم لعب كرة مفتاحية رائعة بعد تحرك مثالي من إمام عاشور في هدف أراه قتل المباراة رغم الضغط بعده، رامي ربيعة.

لاعبو وسط ربطوا جانبي الملعب ودافعوا بقوة، مع ثلاثي الإبداع، محمد صلاح.. عمر مرموش.. إمام عاشور.

محمد صلاح بلمساته ورؤيته وتحركاته وقيادته، بدفاعه المستميت بالالتحامات أو بسد الثغرات حين هاجمت كوت ديفوار.. وبإنهائه الماكر في الهدف الثالث، بعد عرضية إمام.

(الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهداف البطولة، مع الكأس يا قائد ،هانت)

إمام عاشور، ولو بنص رجل، صنع الفارق. تساءلت مع أصدقائي هل قصد إمام التباطؤ لثانية قبل التمرير لمرموش في الهدف الأول ، فرد إمام نفسه بتحرك رائع فتح الطريق للهدف الثالث، قبل أن يرسل عرضية (وش رجل خارجي) من التي نحبها، ويحبها إمام. برافو ولسه عندك كمان.

عمر مرموش، أداء خيالي، دفاعًا وهجومًا، تحكم في إيقاع المباراة بالتحاماته في الثلث الأخير والفوز بها، ساهم ببراعة في بناء الهجمات والمرتدات، وسجل هدفًا رائعًا بعد ضغط مثالي على كاسونو، هو تحديدًا من أهم أسباب انتقاله من فرانكفورت لمانشستر سيتي مع قدرته على تغيير حركة جسده بسرعة وقت امتلاك الكرة..  (كلنا صقفنالك يا مرموش مع الجمهور وانت خارج)

محمد الشناوي، لأن الفريق كالجيش فقد سعى اللاعبون لحمايته فخرجنا فائزين وقدم تشتيتا جيدًا وقت تعرضنا للضغط بركنية،  لكن الأخطاء لا تُقبل في نصف النهائي والنهائي، وعليك وعلى زملائك مهمة (إعادتك للتركيز) من أجل إسعادنا باللقب.

وأخيرًا، لقد فرض حسام حسن نفسه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في كأس العالم، ليس فقط بالتأهل لنصف النهائي واستيفاء شرط استمرار التعاقد، لكن لما قدمه من قرارات وأفكار وجمع شمل اللاعبين وتجهيز كل لاعب للقيام بدوره في أي وقت بالبطولة حتى الآن.

الكأس يا عميد، وبرافو كبيرة قوي 

الآن.. لمواجهة السنغال يا رجالة".

 وتتوجّه اليوم بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السنغال على ملعب ابن بطوطة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر فيما قلص كوت ديفوار الفارق فى الشوط الأول.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 51.

وأضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني فى شباك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني.

