تأهل القلاجي إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة.. فيديو

اختتمت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، بمشاركة ثلاثة متسابقين، وهم: محمد ماهر شفيق، ومحمد القلاجي، ومحمود السيد عبدالله.

وحسمت لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة، نتيجة حلقة اليوم، وجاءت كالآتي: حصول المتسابق محمد ماهر شفيق، على 271 درجة.

كما حصل المتسابق محمد القلاجي: 275 درجة، والذي حصل لأول مرة في المسابقة يحصل على الدرجة النهائية في من خبير المقامات الدكتور طه عبد الوهاب، وهي 77 درجة، وحصول المتسابق محمود السيد عبدالله، على 274 درجة.

وبناءا على هذه النتيجة تأهل المتسابقان: محمد القلاجي، ومحمود السيد عبدالله إلى المرحلة التالية من البرنامج، ومغادرة محمد ماهر شفيق، منافسات دولة التلاوة.