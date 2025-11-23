فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

يُعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويشتهر بفوائده الصحية العديدة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والكافيين الطبيعي.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ومع ذلك، يحذر خبراء من المبالغة في تناوله لما قد يسببه من أضرار صحية. ووفقا تقارير نشرت في موقع Mayo Clinic وHarvard Health وNIH.

ويقدم الشاي الأخضر فوائد متعددة للصحة، لكنه قد يكون ضارًا عند الإفراط في شربه أو استخدام مستخلصاته بجرعات عالية، ومن أبرز فوائده ما يلي :

ـ غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي على مركبات مثل EGCG التي تقلل الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف.

ـ تحسين صحة الدماغ:

يزيد التركيز والانتباه ويعزز الذاكرة بفضل الكافيين.

ـ المساعدة في فقدان الوزن:

يعزز معدل حرق الدهون ويُحسن التمثيل الغذائي، خصوصًا مع النشاط البدني.

ـ تقليل خطر الأمراض المزمنة:

قد يقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ـ دعم صحة القلب:

يخفض الكوليسترول الضار (LDL) ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

ـ تحسين صحة الفم:

خصائصه المضادة للبكتيريا تقلل التسوس ورائحة الفم الكريهة.

أضرار الشاي الأخضر

ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:

الإفراط قد يسبب حموضة، غثيان، واضطراب المعدة.

ـ اضطرابات النوم:

الكافيين قد يسبب الأرق عند تناوله ليلًا.

ـ تأثير على امتصاص الحديد:

يقلل امتصاص الحديد من الطعام عند تناوله قبل أو بعد الوجبات مباشرة.

ـ تأثيرات نادرة على الكبد:

الجرعات الكبيرة من مستخلص الشاي الأخضر قد تؤثر على وظائف الكبد.

ـ صداع أو زيادة ضربات القلب:

خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

نصائح للسلامة

ـ شرب 2–3 أكواب يوميًا آمن لمعظم الأشخاص.

ـ الحذر عند: الحوامل، المرضعات، مرضى القلق أو اضطراب ضربات القلب، ومن يتناولون أدوية للسيولة أو الكلى.

ـ تجنب الإفراط في مستخلصات الشاي الأخضر المكثفة دون استشارة الطبيب.