قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
آية التيجي

يُعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويشتهر بفوائده الصحية العديدة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والكافيين الطبيعي.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ومع ذلك، يحذر خبراء من المبالغة في تناوله لما قد يسببه من أضرار صحية. ووفقا تقارير نشرت في موقع Mayo Clinic وHarvard Health وNIH.

ويقدم الشاي الأخضر فوائد متعددة للصحة، لكنه قد يكون ضارًا عند الإفراط في شربه أو استخدام مستخلصاته بجرعات عالية، ومن أبرز فوائده ما يلي :

ـ غني بمضادات الأكسدة:
يحتوي على مركبات مثل EGCG التي تقلل الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف.

ـ تحسين صحة الدماغ:
يزيد التركيز والانتباه ويعزز الذاكرة بفضل الكافيين.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ـ المساعدة في فقدان الوزن:
يعزز معدل حرق الدهون ويُحسن التمثيل الغذائي، خصوصًا مع النشاط البدني.

ـ تقليل خطر الأمراض المزمنة:
قد يقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ـ دعم صحة القلب:
يخفض الكوليسترول الضار (LDL) ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

ـ تحسين صحة الفم:
خصائصه المضادة للبكتيريا تقلل التسوس ورائحة الفم الكريهة.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

أضرار الشاي الأخضر

ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:
الإفراط قد يسبب حموضة، غثيان، واضطراب المعدة.

ـ اضطرابات النوم:
الكافيين قد يسبب الأرق عند تناوله ليلًا.

ـ تأثير على امتصاص الحديد:
يقلل امتصاص الحديد من الطعام عند تناوله قبل أو بعد الوجبات مباشرة.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ـ تأثيرات نادرة على الكبد:
الجرعات الكبيرة من مستخلص الشاي الأخضر قد تؤثر على وظائف الكبد.

ـ صداع أو زيادة ضربات القلب:
خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

نصائح للسلامة

ـ شرب 2–3 أكواب يوميًا آمن لمعظم الأشخاص.

ـ الحذر عند: الحوامل، المرضعات، مرضى القلق أو اضطراب ضربات القلب، ومن يتناولون أدوية للسيولة أو الكلى.

ـ تجنب الإفراط في مستخلصات الشاي الأخضر المكثفة دون استشارة الطبيب.

الشاي الأخضر فوائد الشاي الأخضر أضرار الشاي الأخضر مضادات الأكسد تحسين صحة القل تحسين صحة القلب فقدان الوزن مشاكل الهضم الكافيين مستخلص الشاي الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ترشيحاتنا

ترامب

أعمال شغب وعنف وسط شيكاغو.. الرئيس الأمريكي ترامب يدعو لإعادة النظام

ترامب

ترامب يرد على الفضائح بإطلاق هجوم ضد الجمهوريين والديمقراطيين

أرشيفية

مفاوضات حاسمة في جنيف.. واشنطن وكييف ودول أوروبا تبحث خطة ترامب للسلام

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

زوج سلمى عبد العظيم

اللي عملته حرام.. زوج سلمى عبد العظيم يفجر مفاجآت في أول رد بعد خلعها الحجاب

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد