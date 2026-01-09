قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربة بالمفتاح على راسه .. تفاصيل مشاجر شخص مع آخر في فيصل والسبب صادم

مشاجرة
مشاجرة
رامي المهدي

شهد شارع ماجد حماد بمنطقة فيصل، مشاجرة عنيفة بين شخص وجاره حيث تحول خلاف بينهما بسبب كاميرات المراقبة إلى مشاجرة انتهت بإصابات وبلاغ رسمي.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه يدعى حسام حسن، حيث اتهم جارته ونجلها بالاعتداء عليه بالضرب والسب باستخدام "مفتاح شقة" كسلاح، ما تسبب له بخدوش وتمزق ملابسه.

وأوضحت التحقيقات، إن الواقعة حدثت مساء يوم الواقعة في تمام الساعة الثامنة تقريبًا، أثناء تواجد المجني عليه في شارع ماجد حماد بمنطقة المريوطية فيصل، حيث دار خلاف بينه وبين المشكو في حقهما بسبب قيامهما بتركيب كاميرات مراقبة تكشف رؤية الجراج الخاص بمحل سكنه.

وأضاف، أنه عند معاتبته لهما بشأن الكاميرات، تطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت إلى اعتداء لفظي وبدني، مشيرًا إلى أن نجل المشكو في حقها قام بضربه بمفتاح شقة، ما أدى إلى تمزق ملابسه وإصابته بالخدوش.

وأكد الشاكي أن الاعتداء تم أمام عدد من الجيران والمارة، مطالبًا بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع لتوثيق الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

مشاجرة عنيفة كاميرات المراقبة شارع ماجد حماد اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد