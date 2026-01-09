ضربة بالمفتاح على راسه .. تفاصيل مشاجر شخص مع آخر في فيصل والسبب صادم

شهد شارع ماجد حماد بمنطقة فيصل، مشاجرة عنيفة بين شخص وجاره حيث تحول خلاف بينهما بسبب كاميرات المراقبة إلى مشاجرة انتهت بإصابات وبلاغ رسمي.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه يدعى حسام حسن، حيث اتهم جارته ونجلها بالاعتداء عليه بالضرب والسب باستخدام "مفتاح شقة" كسلاح، ما تسبب له بخدوش وتمزق ملابسه.

وأوضحت التحقيقات، إن الواقعة حدثت مساء يوم الواقعة في تمام الساعة الثامنة تقريبًا، أثناء تواجد المجني عليه في شارع ماجد حماد بمنطقة المريوطية فيصل، حيث دار خلاف بينه وبين المشكو في حقهما بسبب قيامهما بتركيب كاميرات مراقبة تكشف رؤية الجراج الخاص بمحل سكنه.

وأضاف، أنه عند معاتبته لهما بشأن الكاميرات، تطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت إلى اعتداء لفظي وبدني، مشيرًا إلى أن نجل المشكو في حقها قام بضربه بمفتاح شقة، ما أدى إلى تمزق ملابسه وإصابته بالخدوش.

وأكد الشاكي أن الاعتداء تم أمام عدد من الجيران والمارة، مطالبًا بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع لتوثيق الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.