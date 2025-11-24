جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

نشر جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب منشورا مهما من خلال حسابه على الفيسبوك وضح به معلومات مهمة عن كهرباء القلب .

وكتب :" كهرباء القلب .. شاب فى الثلاثين من العمر، ولكن نبض قلبه ضعيف، فما هو المعدّل الطبيعى لنبض القلب؟ ..القلب المضخة المعجزة التى تعمل على مدار الساعة من لحظة الميلاد وحتى آخر العمر، تعمل بمعدل 60 إلى 100 نبضة بالدقيقة بانتظام شديد، أى حوالى مائة ألف دقة فى اليوم

ليغذى 30 تريليون خلية مكونة لجسم الإنسان".

واستكمل حديثه قائلا :" يضخ القلب 7 آلاف لتر دم يوميا، أى حوالى مليون برميل من الدم إذا عاش الإنسان 70 عاما كمتوسط لعمر الإنسان، فى شبكة من الأوعية الدموية إذا مدت يصل طولها إلى مائة ألف كيلو متر، بطاقة تكفى لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع إلى أعلى قمم جبال أوروبا ".

وأضاف :" وتزداد سرعة دقات القلب مع الحركة والمجهود، وتقل مع الراحة والسكون، ولكن بطريقة فسيولوجية لا يشعر بها الإنسان، فعندما تشعر بنبض قلبك تكون هناك مشكلة الخفقان "

وتابع :" اختلال كهرباء القلب

هى الاسم العلمى لاختلال ضربات القلب . شعر رجل ببعض الآلام بالقلب، وعندما ذهب للطبيب شخّـصها على أنها نتيجة اختلال كهرباء القلب، وللاطمئنان على حالته ذهب إلى طبيب آخر فذكر أنه يعانى من اختلال فى نبض القلب، فأى التشخيصين أصدق، وما العلاج؟

اختلال كهرباء القلب هى الاسم العلمى لاختلال ضربات القلب، حيث إن النبضة هى حركة ميكانيكية نتيجة انقباض عضلة القلب يسبقها نشاط كهربى مسئول عن حدوث هذه الانقباضة،

ومعدل انبعاث النشاط الكهربى يحدد معدل نبض القلب، واضطراب النبض قد يكون عرضاً لمرض، وقد يكون مرضاً قائماً بذاته "

وأضاف :" بمعنى أن أى مرض فى القلب مثل روماتيزم القلب وتلف صمامات القلب وارتخاء الصمام الميترالى وقصور الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم، وأمراض عضلة القلب"

وتابع :" بالإضافة إلى بعض الأمراض العامة مثل اضطراب نشاط الغدة الدرقية سواء كسلها أو النشاط قد يحدث اختلال كهرباء القلب.

ويكون اختلال كهرباء القلب مرضاً قائماً بذاته مثل حالات الضفيرة الكهربية الزائدة أو البؤرة الكهربية الشاذة أو الدوائر الكهربية الارتجاعية فى القلب،

ويعتمد العلاج وفق نوع اختلال كهرباء القلب المنظم الكهربى الدائم،

والعلاج لتباطؤ نبض القلب أو انسداد الضفيرة هو:

- جهاز الصدمات الكهربية الدائم هو الحل بالنسبة لضربات البطينية التى قد تؤدى إلى السكتة القلبية.

- الأدوية قد تفيد فى بعض حالات الذبذبة الأذينية "

وأضاف :"ولكن موجات الراديو عن طريق القسطرة تمثل العلاج الناجع الأمثل لغالبية حالات اختلال كهرباء القلب

وحديثا باستخدام التبريد البالون المثلجة "