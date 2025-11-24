قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

جمال شعبان
جمال شعبان
قسم المرأة

نشر جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب منشورا مهما من خلال حسابه على الفيسبوك وضح به معلومات مهمة عن كهرباء القلب .

وكتب :" كهرباء القلب .. شاب فى الثلاثين من العمر، ولكن نبض قلبه ضعيف، فما هو المعدّل الطبيعى لنبض القلب؟ ..القلب المضخة المعجزة التى تعمل على مدار الساعة من لحظة الميلاد وحتى آخر العمر، تعمل بمعدل 60 إلى 100 نبضة بالدقيقة بانتظام شديد، أى حوالى مائة ألف دقة فى اليوم
ليغذى 30 تريليون خلية مكونة لجسم الإنسان".

واستكمل حديثه قائلا :" يضخ القلب 7 آلاف لتر دم يوميا، أى حوالى مليون برميل من الدم إذا عاش الإنسان 70 عاما كمتوسط لعمر الإنسان، فى شبكة من الأوعية الدموية إذا مدت يصل طولها إلى مائة ألف كيلو متر، بطاقة تكفى لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع إلى أعلى قمم جبال أوروبا ".

وأضاف :" وتزداد سرعة دقات القلب مع الحركة والمجهود، وتقل مع الراحة والسكون، ولكن بطريقة فسيولوجية لا يشعر بها الإنسان، فعندما تشعر بنبض قلبك تكون هناك مشكلة الخفقان "

وتابع :" اختلال كهرباء القلب 
هى الاسم العلمى لاختلال ضربات القلب . شعر رجل ببعض الآلام بالقلب، وعندما ذهب للطبيب شخّـصها على أنها نتيجة اختلال كهرباء القلب، وللاطمئنان على حالته ذهب إلى طبيب آخر فذكر أنه يعانى من اختلال فى نبض القلب، فأى التشخيصين أصدق، وما العلاج؟
اختلال كهرباء القلب هى الاسم العلمى لاختلال ضربات القلب، حيث إن النبضة هى حركة ميكانيكية نتيجة انقباض عضلة القلب يسبقها نشاط كهربى مسئول عن حدوث هذه الانقباضة، 
ومعدل انبعاث النشاط الكهربى يحدد معدل نبض القلب، واضطراب النبض قد يكون عرضاً لمرض، وقد يكون مرضاً قائماً بذاته "

وأضاف :" بمعنى أن أى مرض فى القلب مثل روماتيزم القلب وتلف صمامات القلب وارتخاء الصمام الميترالى وقصور الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم، وأمراض عضلة القلب"

وتابع :" بالإضافة إلى بعض الأمراض العامة مثل اضطراب نشاط الغدة الدرقية سواء كسلها أو النشاط قد يحدث اختلال كهرباء القلب.
ويكون اختلال كهرباء القلب مرضاً قائماً بذاته مثل حالات الضفيرة الكهربية الزائدة أو البؤرة الكهربية الشاذة أو الدوائر الكهربية الارتجاعية فى القلب، 
ويعتمد العلاج وفق نوع اختلال كهرباء القلب المنظم الكهربى الدائم، 
والعلاج لتباطؤ نبض القلب أو انسداد الضفيرة هو:
- جهاز الصدمات الكهربية الدائم هو الحل بالنسبة لضربات البطينية التى قد تؤدى إلى السكتة القلبية.

- الأدوية قد تفيد فى بعض حالات الذبذبة الأذينية "

وأضاف :"ولكن موجات الراديو عن طريق القسطرة تمثل العلاج الناجع الأمثل لغالبية حالات اختلال كهرباء القلب
وحديثا باستخدام التبريد البالون المثلجة "

كهرباء القلب القلب امراض القلب امراض جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد