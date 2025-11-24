نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

شاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصور فى آخر ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نيكول سابا

وتألقت نيكول سابا بإطلالة بسيطة و أنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية سوت ستان خلال تكريمها في مهرجان "الأفضل" .

وتتميز نيكول بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد نيكول ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.