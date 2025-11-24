خطوة بخطوة .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي المحلات

يعشق الكثير منا تناول مشروب الهوت شوكليت خصوصا خلال فصل الشتاء وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعاره بالمطاعم والمحلات ، وقدمت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره ..







مقادير الهوت شوكليت

2 كوب حليب



2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



ربع كوب شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب

كريمة مخفوقة للتزيين

قطع شوكولاتة صغيرة أو مارشميلو للتزيينتسخين الحليب:

• في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب حتى يصبح دافئًا، لكن لا تدعيه يغلي.





إعداد الكاكاو:

• في وعاء صغير، امزجي الكاكاو غير المحلى مع السكر ورشة الملح.

• أضيفي ملعقة أو ملعقتين من الحليب الساخن إلى الخليط وقلبي حتى يتحول إلى مزيج ناعم بدون كتل.





وبعدها إضافة الكاكاو إلى الحليب:

• صبي خليط الكاكاو والسكر في الحليب الدافئ وقلبي جيدًا حتى يذوب الكاكاو تمامًا.

ثم إضافة الشوكولاتة:

• أضيفي الشوكولاتة المقطعة أو المبشورة إلى المزيج وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتصبح النكهة غنية.

إضافة الفانيليا:

• أضيفي الفانيليا وامزجي المكونات جيدًا.