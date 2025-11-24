خطوة بخطوة .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي المحلات

يعشق الكثير منا تناول مشروب الهوت شوكليت خصوصا خلال فصل الشتاء وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعاره بالمطاعم والمحلات ، وقدمت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره ..
مقادير الهوت شوكليت
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى
2 ملعقة كبيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
ربع كوب شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب
كريمة مخفوقة للتزيين
قطع شوكولاتة صغيرة أو مارشميلو للتزيينتسخين الحليب:
• في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب حتى يصبح دافئًا، لكن لا تدعيه يغلي.
إعداد الكاكاو:
• في وعاء صغير، امزجي الكاكاو غير المحلى مع السكر ورشة الملح.
• أضيفي ملعقة أو ملعقتين من الحليب الساخن إلى الخليط وقلبي حتى يتحول إلى مزيج ناعم بدون كتل.
وبعدها إضافة الكاكاو إلى الحليب:
• صبي خليط الكاكاو والسكر في الحليب الدافئ وقلبي جيدًا حتى يذوب الكاكاو تمامًا.
ثم إضافة الشوكولاتة:
• أضيفي الشوكولاتة المقطعة أو المبشورة إلى المزيج وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتصبح النكهة غنية.
إضافة الفانيليا:
• أضيفي الفانيليا وامزجي المكونات جيدًا.