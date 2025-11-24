قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
أسماء عبد الحفيظ

كشفت الدكتورة هند سلمى استشارى النساء والتوليد، مجموعة من المعلومات الجديدة التي تتعلق بالدورة الشهرية والتي تؤكد أنها ليست مجرد عملية بيولوجية معتادة كما يظن الكثيرون بل هي عملية معقدة ترتبط بصحة المرأة العامة وبحالتها النفسية وبتوازن الهرمونات في الجسم 

سر الدورة الشهرية 

أوضحت استشارى النساء أن تجاهل بعض الإشارات التي ترافق الدورة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية خطيرة لو لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح ولهذا أثار حديثها ضجة واسعة بين النساء بعد نشر التفاصيل للعلن.

تقلبات الهرمونات ودورها الحقيقي في جسم المرأة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

وأكدت أن التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية ليست المسؤولة فقط عن الألم أو التقلبات المزاجية كما يشاع بل لها تأثير مباشر على صحة القلب وعلى الجهاز الهضمي وحتى على صحة العظام.

وأضافت أن هرمون الاستروجين يلعب دورا مهما في عمل عدة أجهزة في الجسم وأن انخفاضه قبل الدورة قد يزيد من الشعور بالتعب والرغبة الشديدة في بعض الأطعمة إضافة إلى تغير مستوى الطاقة بشكل ملحوظ وهذا ما يجعل بعض النساء أكثر عرضة للتوتر خلال هذه الفترة.

وأضافت سلمى أن فهم هذه التغيرات يساعد النساء على إدارة حياتهن اليومية بشكل أفضل لأن كثيرات يعتقدن أن مشاعرهـن أو تغير الطاقة لديهن غير مبرر بينما في الحقيقة يكون الجسم في حالة إعادة توازن داخلي وهذا ما يجعل هذه الفترة حساسة ومرتبطة بصحة المرأة على المدى الطويل.

الأعراض التي يجب عدم تجاهلها  

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

وسلطت استشارى النساء الضوء على مجموعة من الأعراض التي قد ترافق الدورة الشهرية والتي لا يجب إهمالها لأنها قد تكون مؤشرا على وجود خلل تحتاج المرأة إلى اكتشافه مبكرا ومن بين هذه الأعراض الألم الشديد الذي يمنع المرأة من الحركة الطبيعية خلال الأيام الأولى للدورة فهذا النوع من الألم قد يكون مرتبطا بوجود تكيسات أو التهاب أو اضطراب هرموني.

كما أوضحت أن النزيف غير المنتظم أو الذي يستمر لفترة أطول من المعتاد قد يشير إلى مشكلة في الرحم أو خلل في عمل الهرمونات وقالت إن التعب المفرط في أيام الدورة ليس أمرا عاديا دائما فقد يرتبط بفقر دم أو بنقص في الحديد أو بخلل في الغدة الدرقية وهذا ما يتطلب فحوصات دورية للتأكد من عدم وجود مشكلة أعمق.

تأثير الدورة الشهرية على الصحة النفسية

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة 

قالت استشارى النساء إن الجانب النفسي من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها عند الحديث عن الدورة الشهرية فالكثير من النساء يعانين من ضغوط نفسية قبل قدوم الدورة وأحيانا يحدث انخفاض واضح في المزاج أو شعور بالحزن أو العصبية وقد يكون هذا الأمر ناتجا عن تغيرات طبيعية في الهرمونات أو دليلا على حالة تعرف باضطراب ما قبل الدورة وهو اضطراب أكثر شدة من التقلبات العادية ويتطلب استشارة مختصة.

وأشارت سلمى إلى أن فهم ما يحدث داخل الجسم في تلك الفترة يساعد المرأة على التعامل مع مشاعرها بشكل صحي لأن تجاهل الجانب النفسي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم القلق أو تأثر العلاقات الاجتماعية أو انخفاض الإنتاجية في العمل أو الدراسة.

أهمية التغذية والراحة خلال هذه الفترة الحساسة

أكدت سلمى أن العناية بالجسم خلال فترة الدورة الشهرية ضرورة وليست رفاهية لأن الجسم يكون في مرحلة فقد عناصر مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم ولذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية وشرب الماء بكميات كافية إضافة إلى النوم الجيد الذي يخفف من توتر الجهاز العصبي.

كما شددت على أن ممارسة التمارين الخفيفة قد تساعد على تقليل الألم وتحسين المزاج لأن حركة الجسم تساهم في تحسين الدورة الدموية وبالتالي تخفيف الانقباضات ورفع مستوى الطاقة.

أسباب ألم الدورة أعراض قبل الدورة تأثير الهرمونات على النساء تغيرات الدورة الشهرية نزيف الدورة غير المنتظم سر الدورة الشهرية الدورة الشهرية والصحة النفسية علامات خلل الهرمونات أعراض ما قبل الطمث سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد لجان قرى مركز السنطة خلال انتخابات مجلس النواب

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

الاب اندراوس فوزي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

ليك حرية الاختيار .. مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أوائل المشاركين في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد