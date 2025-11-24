سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

كشفت الدكتورة هند سلمى استشارى النساء والتوليد، مجموعة من المعلومات الجديدة التي تتعلق بالدورة الشهرية والتي تؤكد أنها ليست مجرد عملية بيولوجية معتادة كما يظن الكثيرون بل هي عملية معقدة ترتبط بصحة المرأة العامة وبحالتها النفسية وبتوازن الهرمونات في الجسم

سر الدورة الشهرية

أوضحت استشارى النساء أن تجاهل بعض الإشارات التي ترافق الدورة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية خطيرة لو لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح ولهذا أثار حديثها ضجة واسعة بين النساء بعد نشر التفاصيل للعلن.

تقلبات الهرمونات ودورها الحقيقي في جسم المرأة

وأكدت أن التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية ليست المسؤولة فقط عن الألم أو التقلبات المزاجية كما يشاع بل لها تأثير مباشر على صحة القلب وعلى الجهاز الهضمي وحتى على صحة العظام.

وأضافت أن هرمون الاستروجين يلعب دورا مهما في عمل عدة أجهزة في الجسم وأن انخفاضه قبل الدورة قد يزيد من الشعور بالتعب والرغبة الشديدة في بعض الأطعمة إضافة إلى تغير مستوى الطاقة بشكل ملحوظ وهذا ما يجعل بعض النساء أكثر عرضة للتوتر خلال هذه الفترة.

وأضافت سلمى أن فهم هذه التغيرات يساعد النساء على إدارة حياتهن اليومية بشكل أفضل لأن كثيرات يعتقدن أن مشاعرهـن أو تغير الطاقة لديهن غير مبرر بينما في الحقيقة يكون الجسم في حالة إعادة توازن داخلي وهذا ما يجعل هذه الفترة حساسة ومرتبطة بصحة المرأة على المدى الطويل.

الأعراض التي يجب عدم تجاهلها

وسلطت استشارى النساء الضوء على مجموعة من الأعراض التي قد ترافق الدورة الشهرية والتي لا يجب إهمالها لأنها قد تكون مؤشرا على وجود خلل تحتاج المرأة إلى اكتشافه مبكرا ومن بين هذه الأعراض الألم الشديد الذي يمنع المرأة من الحركة الطبيعية خلال الأيام الأولى للدورة فهذا النوع من الألم قد يكون مرتبطا بوجود تكيسات أو التهاب أو اضطراب هرموني.

كما أوضحت أن النزيف غير المنتظم أو الذي يستمر لفترة أطول من المعتاد قد يشير إلى مشكلة في الرحم أو خلل في عمل الهرمونات وقالت إن التعب المفرط في أيام الدورة ليس أمرا عاديا دائما فقد يرتبط بفقر دم أو بنقص في الحديد أو بخلل في الغدة الدرقية وهذا ما يتطلب فحوصات دورية للتأكد من عدم وجود مشكلة أعمق.

تأثير الدورة الشهرية على الصحة النفسية

قالت استشارى النساء إن الجانب النفسي من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها عند الحديث عن الدورة الشهرية فالكثير من النساء يعانين من ضغوط نفسية قبل قدوم الدورة وأحيانا يحدث انخفاض واضح في المزاج أو شعور بالحزن أو العصبية وقد يكون هذا الأمر ناتجا عن تغيرات طبيعية في الهرمونات أو دليلا على حالة تعرف باضطراب ما قبل الدورة وهو اضطراب أكثر شدة من التقلبات العادية ويتطلب استشارة مختصة.

وأشارت سلمى إلى أن فهم ما يحدث داخل الجسم في تلك الفترة يساعد المرأة على التعامل مع مشاعرها بشكل صحي لأن تجاهل الجانب النفسي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم القلق أو تأثر العلاقات الاجتماعية أو انخفاض الإنتاجية في العمل أو الدراسة.

أهمية التغذية والراحة خلال هذه الفترة الحساسة

أكدت سلمى أن العناية بالجسم خلال فترة الدورة الشهرية ضرورة وليست رفاهية لأن الجسم يكون في مرحلة فقد عناصر مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم ولذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية وشرب الماء بكميات كافية إضافة إلى النوم الجيد الذي يخفف من توتر الجهاز العصبي.

كما شددت على أن ممارسة التمارين الخفيفة قد تساعد على تقليل الألم وتحسين المزاج لأن حركة الجسم تساهم في تحسين الدورة الدموية وبالتالي تخفيف الانقباضات ورفع مستوى الطاقة.