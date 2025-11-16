قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
مرأة ومنوعات

هل يمكن أن تقل مدة الدورة الشهرية مع التقدم في السن؟.. دليلك الشامل

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
حياة عبد العزيز

لا بد أنكِ لاحظتِ أن فترات الدورة الشهرية لدى العديد من المراهقات أطول، إذ تستمر أحيانًا من 5 إلى 7 أيام، ومع تقدم النساء في السن، غالبًا ما تتقلص هذه الفترة إلى 3-4 أيام ويعود ذلك إلى تغير في الدورة الهرمونية العامة. 

ولكن هل يؤثر العمر حقًا على طول دورة المرأة الشهرية؟ كيف تعرفين ما إذا كانت دورتكِ الشهرية صحية أم لا؟ 

وفقا لموقع OnlyMyHealth عن الدكتورة سوكيرتي جين، استشاري أمراض النساء والتوليد، مجموعة مستشفيات Cloudnine، نافي مومباي.

هل يمكن أن تقل مدة الدورة الشهرية مع التقدم في السن؟

قالت الدكتور جين أن الدورة الشهرية هي انعكاس لصحتها الإنجابية وتوازنها الهرموني وتضيف قائلة: "من الطبيعي أن تتغير دورتك الشهرية قليلاً مع تقدمك في العمر، ولكن عندما تصبح أقصر بشكل ملحوظ، تبدأ العديد من النساء في القلق" لذا، هل يؤثر العمر حقًا على مدة دورتك الشهرية - ومتى يجب أن تقلقي؟ دعينا نكتشف ذلك.

في كثير من الحالات، يمكن أن تقصر الدورات الشهرية مع تقدم العمر. خلال فترة المراهقة وأوائل العشرينات، غالبًا ما تكون الدورات غير منتظمة قليلاً وقد تستمر في أي مكان من 26 إلى 35 يومًا. 

عندما تصل النساء إلى الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية - وخاصة انخفاض مستويات هرمون البروجسترون - إلى دورات أقصر، وأحيانًا تكون قصيرة مثل 21 إلى 25 يومًا.

دورة الحيض الصحية للنساء في مختلف الفئات العمرية:

وفي هذا الصدد، يشاركنا الخبير كيف تبدو دورة الحيض الصحية للنساء في مختلف الفئات العمرية:

المراهقات : تتراوح مدة الدورة الشهرية بين ٢٥ و٤٥ يومًا مع استقرار الهرمونات. قد يكون تدفق الدم غزيرًا أو خفيفًا، كما أن عدم انتظام الدورة أمر شائع.

العشرينيات : عادةً ما تستقر الدورة الشهرية بإيقاع منتظم (٢٨-٣٥ يومًا). وتكون الدورة الشهرية متوقعة، وتستمر من ٣ إلى ٧ أيام.

الثلاثينيات : قد تصبح الدورة الشهرية أقصر بسبب تغيرات هرمونية طفيفة. تلاحظ بعض النساء نزيفًا أخف أو مدة أقصر.

الأربعينيات وما فوق : تبدأ التغيرات التي تسبق انقطاع الطمث - قد تقصر الدورة الشهرية أو تطول أو تتوقف تمامًا قبل دخول انقطاع الطمث.

الدورة الشهرية الحيض اعراض الدورة الشهرية الحيض واعراضه صحة النساء

