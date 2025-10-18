للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

يعد الزعفران من أكثر الأعشاب المفيدة للصحة العامة والصحة الجنسية ولكنه من الأعشاب المهملة التى نادرا ما يحرص الأشخاص على تناولها.

ووفق لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم فوائد الزعفران للنساء والرجال.

علاج ضعف الانتصاب

يُعاني ملايين الأشخاص من ضعف الانتصاب ، أي عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب وتوصلت بعض الأبحاث إلى أن الزعفران له دور جيد في علاجه.

يوصي الأطباء بتناول الأدوية لعلاج ضعف الانتصاب، وهي فعالة مع الكثيرين أما من يبحث عن علاج عشبي، فيمكنه تجربة الزعفران فقد أظهرت الدراسات أن 30 ملليجرامًا يوميًا فعالة، ولكن لا تتجاوز هذه الكمية فالكميات الكبيرة من الزعفران قد تكون سامة.

علاج مرض الزهايمر



قد يكون الزعفران فعالاً كدواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط ولا يوجد علاج شافٍ لمرض الزهايمر، لكن الدراسات تشير إلى أن الزعفران قد يُساعد في إبطاء تطوره وتخفيف أعراضه.

وجدت بعض الدراسات المحدودة أن مستخلص الزعفران يُحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط كما أن خطر الآثار الجانبية للزعفران منخفض وينبغي على المصابين بمرض الزهايمر مراجعة الطبيب بانتظام ومناقشة أي مكملات غذائية يتناولونها.

متلازمة ما قبل الحيض



يمكن أن تُسبب متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مجموعة متنوعة من الأعراض، بدءًا من آلام الحوض وصولًا إلى ظهور حب الشباب بالنسبة للكثيرات، تؤثر هذه المتلازمة على صحتهن النفسية، مسببةً القلق والاكتئاب وتقلبات المزاج وقد وجدت بعض الدراسات البحثية المحدودة أن الزعفران قد يُحسّن الاكتئاب المرتبط بمتلازمة ما قبل الحيض.

يمكن أن تؤثر متلازمة ما قبل الحيض سلبًا على جودة حياة الشخص وإذا كنتِ تعانين من متلازمة ما قبل الحيض الشديدة أو التي تعيق أنشطتكِ اليومية، فاستشيري الطبيب بجانب تناول الزعفران حيث أنه يساعد في تخفيف بعض الأعراض النفسية لمتلازمة ما قبل الحيض