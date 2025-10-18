قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
اسماء محمد

يعد الزعفران من أكثر الأعشاب المفيدة للصحة العامة والصحة الجنسية ولكنه من الأعشاب المهملة التى نادرا ما يحرص الأشخاص على تناولها.

ووفق لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم فوائد الزعفران للنساء والرجال.

علاج ضعف الانتصاب

يُعاني ملايين الأشخاص من ضعف الانتصاب ، أي عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب وتوصلت بعض الأبحاث إلى أن  الزعفران له دور جيد في علاجه.

يوصي الأطباء بتناول الأدوية لعلاج ضعف الانتصاب، وهي فعالة مع الكثيرين أما من يبحث عن علاج عشبي، فيمكنه تجربة الزعفران فقد أظهرت الدراسات أن 30 ملليجرامًا يوميًا فعالة، ولكن لا تتجاوز هذه الكمية فالكميات الكبيرة من الزعفران قد تكون سامة.

الزعفران

علاج مرض الزهايمر


قد يكون الزعفران فعالاً كدواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط ولا يوجد علاج شافٍ لمرض الزهايمر، لكن الدراسات تشير إلى أن الزعفران قد يُساعد في إبطاء تطوره وتخفيف أعراضه.

وجدت بعض الدراسات المحدودة أن مستخلص الزعفران يُحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط كما أن خطر الآثار الجانبية للزعفران منخفض وينبغي على المصابين بمرض الزهايمر مراجعة الطبيب بانتظام ومناقشة أي مكملات غذائية يتناولونها.

شراب الزعفران وفوائده

متلازمة ما قبل الحيض


يمكن أن تُسبب متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مجموعة متنوعة من الأعراض، بدءًا من آلام الحوض وصولًا إلى ظهور حب الشباب بالنسبة للكثيرات، تؤثر هذه المتلازمة على صحتهن النفسية، مسببةً القلق والاكتئاب وتقلبات المزاج وقد وجدت بعض الدراسات البحثية المحدودة أن الزعفران قد يُحسّن الاكتئاب المرتبط بمتلازمة ما قبل الحيض.

يمكن أن تؤثر متلازمة ما قبل الحيض سلبًا على جودة حياة الشخص وإذا كنتِ تعانين من متلازمة ما قبل الحيض الشديدة أو التي تعيق أنشطتكِ اليومية، فاستشيري الطبيب بجانب تناول الزعفران حيث أنه يساعد في تخفيف بعض الأعراض النفسية لمتلازمة ما قبل الحيض

الزعفران الخصوبة الحيض فوائد الزعفران أمراض النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

أسعار الدواجن

عاودت التراجع.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري يوضح معنى حديث "إطعام الخادم من الطعام" وأبعاده الأخلاقية والأمنية

شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية المالديف ويؤكد استعداد الأزهر لتدريب أئمة المالديف في أكاديميته العالمية

الإمام الطيب يستقبل وزير خارجية المالديف ويؤكد استعداد الأزهر لتدريب أئمتهم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد