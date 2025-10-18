بفستان قصير .. روجينا تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

أثارت الفنانة روجينا حالة من الإعجاب خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء.

وارتدت روجينا فستانًا قصير أنيقًا، واعتمدت روجينا مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة لامعة ومجوهرات بسيطة أضافت لمسة من الأناقة.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.