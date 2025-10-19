نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه

أعرب أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، عن عدم رضاه عن أداء المدير الفني الحالي للفريق، يانيك فيريرا، مشيرًا إلى أن الفريق فقد نقاطًا ثمينة في الدوري أمام فرق متواضعة كان من المفترض أن يتفوق عليها بسهولة.

وأوضح جعفر أن الزمالك لو استغل مبارياته أمام الأندية الضعيفة لكان الآن في صدارة جدول الترتيب بفارق كبير.

وقال جعفر، خلال ظهوره الإعلامي في برنامج “الكابتن” الذي يقدمه أحمد حسن على قناة “DMC”، إنه يرى أن أسلوب فيريرا غير واضح، وأن قراراته الفنية تثير الاستفهام. وأضاف أن المدرب يحقق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبرى، لكنه في المقابل يخسر أمام أندية ستصارع من أجل البقاء في الدوري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما اعتبره تناقضًا غريبًا في الأداء.

وأشار جعفر إلى أن أبرز تحفظاته على فيريرا تتعلق بطريقة اختياره للتشكيل الأساسي، بالإضافة إلى التبديلات التي يجريها أثناء المباريات، فضلًا عن تغييره مراكز بعض اللاعبين بشكل مفاجئ منذ بداية اللقاء، وهو ما يؤثر سلبًا على الانسجام داخل الملعب.

وأكد أن هذه القرارات الفنية كان لها تأثير مباشر على ضياع النقاط التي كانت في المتناول.

وتطرق جعفر للحديث عن وضعية اللاعبين في سوق الانتقالات مؤخرًا، مؤكدًا أن العروض المالية أصبحت المحرك الأساسي للانتقالات، وقال صراحة إن الكثير من اللاعبين باتوا ينتقلون إلى النادي الأهلي بسبب الرواتب والعقود الضخمة التي قد تصل إلى 150 مليون جنيه، وهو أمر – بحسب وصفه – لم يكن معتادًا في السنوات الماضية.



وأكد في ختام تصريحاته أن الوضع الحالي يفرض على الأجهزة الفنية والإدارية داخل الزمالك مراجعة قراراتها، خاصة في ظل المنافسة القوية بالدوري، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني واختيار التشكيل الأنسب أمران لا يحتملان العشوائية أو التجربة في هذا التوقيت.



