طارق السيد: فوز صعب للأهلي على إيجل نوار الضعيف

علق نجم الزمالك السابق طارق السيد على فوز النادي الأهلي أمام فريق إيجل نوار، مؤكدًا أن اللقاء كان أصعب مما كان متوقعًا رغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

وكتب السيد عبر حسابه على فيسبوك: “فوز صعب للأهلي على إيجل نوار الضعيف”.



فوز الأهلي على إيجل نوار

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

توالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .