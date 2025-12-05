إلكترونيًا.. خطوات إضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين

يواصل الكثير من المواطنين البحث عن خطوات وإجراءات ضم المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيًا، خاصة بعد إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.



وتتيح هذه الخدمة لأصحاب البطاقات إضافة الزوجة أو الأبناء خلال دقائق باستخدام الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، بما يضمن سهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الدعم التمويني، حيث يتم ذلك من خلال استمارة تحديث البيانات التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي لمدة 3 أشهر على ان يتم تفعيلها في باقي المحافظات تباعا.



خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن تنفيذ طلب ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا بخطوات مبسطة عبر منصة مصر الرقمية:

1- يبدأ المواطن بالدخول على المنصة https://digital.gov.eg/

2- اختيار خدمات التموين المتاحة

3- الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي

4- استعراض الشروط المعلنة من الوزارة واستكمال البيانات المطلوبة

5- إرسال الطلب إلى الجهة المختصة لمراجعته واعتماده وفق القواعد المنظمة.

وتعد هذه الخطوات من أسرع الطرق الإلكترونية التي وفرتها وزارة التموين للتسهيل على المواطنين وتقليل التزاحم داخل مكاتب الخدمات التموينية.

الشروط المطلوبة لضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خدمة ضم المواليد أو ضم أي فرد جديد على بطاقة التموين متاحة فقط لرب الأسرة المسجل على البطاقة التموينية، مع الالتزام بعدد من الشروط الأساسية التي تضمن دقة البيانات وسلامة عملية الإضافة، وتشمل ألا يكون صاحب البطاقة ضمن الفئات غير المستحقة للدعم، وألا يتم ضم أفراد متوفين، بجانب منع إضافة أرباب أسر مسجلين بالفعل على بطاقات تموينية أخرى، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط الرسمية المحددة من قبل الوزارة.

خدمات التموين الإلكترونية الأخرى المتاحة على منصة مصر الرقمية

وتأتي خدمة ضم أفراد الأسرة ضمن منظومة خدمات إلكترونية موسعة أتاحتها وزارة التموين عبر منصة مصر الرقمية، حيث أصبح بإمكان المواطنين تنفيذ عدد كبير من الخدمات التموينية دون الحاجة إلى الانتقال للمكاتب، ومن بين هذه الخدمات إمكانية تحديث بيانات البطاقة التموينية عند حدوث تغييرات في المعلومات الرسمية، واستخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف في حال ضياع البطاقة أو تلفها، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن عدد الأفراد والمتبقي من الدعم الشهري المخصص للبطاقة.

كما توفر المنصة إمكانية نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، إلى جانب خدمة الفصل الاجتماعي أو ما يعرف بالفصل النفسي، التي تتيح استخراج بطاقة جديدة مستقلة لأحد أفراد الأسرة عند الزواج أو الانتقال إلى محل إقامة جديد.