قرار من النيابة بشأن واقعة حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (3 أشخاص) بتضررهم من (3 أشخاص) لقيامهم بالتشاجر معهم وإشهار أسلحة بيضاء لخلافات بينهم حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات .

أمكن ضبط الطرف الثانى"لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.