بسبب الجلوس على الدكة.. طالب يعتدى على زميله بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى أحد الطلاب على زميله بإحدى المدارس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس ، بالإنتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجله "مصاب بجروح وإشتباه كسر بالوجه" – مقيمان بدائرة القسم) وقرر نجله بتضرره من طالب بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه بالضرب حال تواجدهما بالفصل الدراسى بالمدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد ، مما أدى لكسر نظارته الطبية وحدوث إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (طالب "مصاب بجرح باليد" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإتهم الشاكى بالتسبب فى إحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





