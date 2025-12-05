قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية
بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة
يارب فرج قريب.. أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
english EN
حوادث

بسبب الجلوس على الدكة.. طالب يعتدى على زميله بالضرب

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى أحد الطلاب على زميله بإحدى المدارس بالقاهرة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس ، بالإنتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجله "مصاب بجروح وإشتباه كسر بالوجه" – مقيمان بدائرة القسم) وقرر نجله بتضرره من طالب بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه بالضرب حال تواجدهما بالفصل الدراسى بالمدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد ، مما أدى لكسر نظارته الطبية وحدوث إصابته المنوه عنها.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (طالب "مصاب بجرح باليد" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإتهم الشاكى بالتسبب فى إحداث إصابته.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الطلاب المدارس

