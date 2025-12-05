قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

التحقيق مع شقيق مرشح بتهمة التعدي على سائق وتباع بسبب الدعاية الانتخابية

المتهم
المتهم
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع شقيق مرشح، في اتهامه بالتعدي على سائق وتباع لشركة بسبب الدعاية الانتخابية في الجيزة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بالجيزة من سائق بإحدى الشركات وتباع بذات الشركة بتضررهما من شقيق مرشح مقيم بدائرة القسم،  تعدى عليهما حال استقلالهما أتوبيس نقل ركاب "تابع للشركة محل عملهما" بدائرة القسم وإحداث تلفيات به "كسر بالزجاج".

على الفور، أمكن ضبطه وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهـ وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

