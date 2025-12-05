معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد

يبحث المواطنون عن طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بالتزامن مع اقتراب مواعيد الصرف الشهرية ورغبة المستفيدين في متابعة حالة البطاقة وقيمة الدعم المستحق.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تشمل ضوابط الاستحقاق التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وستين عاما

ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من العاملين بالجهاز الإداري أو يحصلان على دخل ثابت

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة التي تعوقه عن العمل

وجود أبناء ملتحقين بالمدارس من سن ست سنوات بنسبة حضور لا تقل عن ثمانين بالمئة

عدم امتلاك أراض زراعية أو عقارات أو سيارات

ألا يعمل المتقدم بأجر تأميني يتجاوز أربعمئة جنيه

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني من خلال إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر البيانات المتعلقة بالمحافظة والإدارة والوحدة الاجتماعية وحالة البطاقة ونوعها وقيمة الدعم المستحق أو سبب الإيقاف حال وجوده.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

تتم إتاحة الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ فوري وكروت ميزة وفروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات.

الفئات المستحقة للدعم

تستهدف منظومة تكافل وكرامة دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وتشمل الأسر فقيرة الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن الذين تجاوزوا خمسة وستين عاما دون معاش ثابت إضافة إلى الأيتام والنساء المعيلات والأطفال الملتحقين بالتعليم من الأسر المستحقة.



الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة لعام 2025 من خلال خدمة مجانية تتيح للمواطنين معرفة حالة الطلب باستخدام الرقم القومي دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الإدارات الحكومية.

وتمكن الخدمة من معرفة نتيجة القبول أو متابعة الطلب فور إدخال البيانات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ثم اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة وإدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقما في الخانة المخصصة والضغط على بحث ليظهر الموقف النهائي للطلب سواء بالقبول أو استمرار المراجعة.

وتساعد هذه الخدمة في تقليل التكدس وتوفير الوقت مع ضمان وصول المواطنين إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

شروط ومعايير القبول في برنامج تكافل وكرامة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط التي يتم بناء عليها قبول طلبات الدعم وتشمل أن تكون الأسرة من محدودي الدخل ولا تمتلك معاشا ثابتا أو دخلا منتظما والتزام الأبناء بنسبة حضور مدرسية لا تقل عن ثمانين في المئة ومتابعة الحالة الصحية للأطفال والمشاركة في برامج الرعاية والتطعيمات إضافة إلى تقديم مستندات رسمية تثبت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها من خلال ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي كما يوفر منصة إلكترونية آمنة لمتابعة الطلبات وتقديم التظلمات والشكاوى بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات أو تقديم شكوى

تتطلب عملية التحديث أو تقديم الشكاوى تجهيز مجموعة من المستندات تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي ومستند رسمي يوضح الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وإيصال مرافق أو بطاقة تموين لإثبات محل الإقامة وشهادات ميلاد الأبناء وشهادة طبية في حال وجود إعاقة لضمان دقة المعلومات واستمرار الصرف دون انقطاع.