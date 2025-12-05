أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

أعلنت وزارة النقل أن مونوريل شرق النيل سيبدأ استقبال الركاب رسميًا في الأسبوع الأول من يناير 2026، وذلك بعد استكمال جميع الاختبارات النهائية وتشغيل الأنظمة وتدريب طوائف التشغيل بالتعاون مع شركة ألستوم المسؤولة عن الإدارة والتشغيل.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التشغيل المنتظر يمثل خطوة مهمة في ربط القاهرة بشرقها والعاصمة الإدارية الجديدة عبر واحد من أحدث أنظمة النقل الجماعي الحديثة في العالم.

رفع كفاءة التشغيل قبل الافتتاح الرسمي

وأوضحت الوزارة أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ برنامج مكثف لتأهيل أطقم التشغيل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تحت إشراف خبراء شركة ألستوم، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الانضباط والجودة في بدء الخدمة للجمهور مع مطلع العام الجديد.

وأضافت الوزارة أن أعمال الاختبار على نظم الإشارات والتحكم والطاقة تسير وفق المخطط، بما يضمن جاهزية الخط بالكامل لاستقبال الركاب مع بداية يناير.

أسعار التذاكر… إعلان مرتقب

لم تُعلن وزارة النقل رسميًا حتى الآن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، إلا أن مصادر مطلعة لصدى البلد أشارت إلى أن التسعير سيعتمد على عدد المحطات ونظام المناطق، وبما يجعله منافسًا لوسائل النقل الخاصة.

وكانت مشروعات نقل مماثلة مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT قد اعتمدت أسعارًا تتراوح بين 10 و20 جنيهًا حسب المحطات، في إشارة إلى توجه عام نحو تسعير اقتصادي يلائم الاستخدام اليومي.

أول مشروع من نوعه… وربط مباشر بالعاصمة الإدارية

يعد مونوريل شرق النيل أول مشروع من نوعه في مصر، ويصل بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة بطول يبلغ 56.5 كم، ويضم 22 محطة تشمل:

العدالة

مسجد مصر

الحي الحكومي

مدينة الفنون والثقافة

حي المال والأعمال

مسجد الفتاح العليم

بيت الوطن

جولدن سكوير

اللوتس

المستثمرين

المشير طنطاوي

جامعة الأزهر

ويمثل المشروع محور اتصال استراتيجي مع عدد من وسائل النقل الحديثة، أبرزها مترو الأنفاق – الخط الثالث بمحطة الاستاد، والقطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مدينة الفنون.