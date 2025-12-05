الجيش الأمريكي: هاجمنا قاربا لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ ومـ.قتل 4 أشخاص

أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربًا يُشتبه في تهريبه للمخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ووفقًا للبيان، قُتل أربعة أشخاص في الهجوم.

وأوضح البيان أن "معلومات استخباراتية أكدت أن السفينة كانت تنقل مخدرات غير مشروعة، وكانت تسير في ممر ملاحي معروف بأنه يُستخدم لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربًا يُشتبه في تهريبه للمخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ. ووفقًا للبيان، قُتل أربعة أشخاص في الهجوم.

وأجرى قائد المنطقة الشمالية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقييما أمنيا في مرتفعات الجولان السوري المحتل؛ عقب الاشتباكات جنوبي سوريا.

وقال قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال: نحن في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا.

من جهة أخرى، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.