الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قواته نفذت عملية ضد سفينة يشتبه بانتمائها إلى منظمة إرهابية في مياه المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال كانوا على متنها.

وأوضح البيان أن العملية جرت في المياه الدولية، ونفذت بعد تلقي أوامر مباشرة من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، واستهدفت سفينة قال الجيش إنها متورطة في تهريب مخدرات غير مشروعة على واحد من "أشهر طرق التهريب في المنطقة".

وأضافت القيادة الأمريكية أن السفينة كانت تحمل شحنة من المواد المخدرة، وأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى ارتباط طاقمها بشبكات تمويل غير قانونية.

وأشار المسؤولون إلى أن العملية جاءت في سياق "جهود مستمرة لتعطيل شبكات الاتجار بالمخدرات والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها للتمويل".

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات حول هوية القتلى أو طبيعة المنظمة التي تنتمي إليها السفينة.