مصرع 4 أشخاص في الإستهداف الأمريكي لسفينة تهريب مخدرات بالكاريبي



أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 في استهداف سفينة تهريب مخدرات بالكاريبي.

ومنذ قليل ؛ نفذ الجيش الأمريكي ضربة جديدة ضد سفينة "تهريب مخدرات" في البحر الكاريبي.

وفي وقت سابق ؛ نشرت فنزويلا سفن حربية ومسيّرات في مياهها الإقليمية، رداً على إرسال الولايات المتحدة مدمّرات وسفناً صاروخية إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدرات.

ومن جانبه ؛ صرح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، في تسجيل مصوَّر، قائلا: إنّ بلاده دفعت بـ"دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفناً أكبر حجماً إلى الشمال".

وقال أيضا : كما تم إطلاق عدد كبير من المسيّرات لتنفيذ مهمات متعدّدة"، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات تأتي لحماية السيادة الوطنية.

وكانت كاراكاس قد أعلنت مطلع الأسبوع حشد 15 ألف عنصر من قواتها الأمنية على الحدود مع كولومبيا ضمن عمليات لمكافحة المخدرات.

في المقابل، دفعت واشنطن بثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، إضافة إلى سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية نووية الدفع.

وفي وقت لاحق ؛ أبرزت وسائل إعلام أمريكية أنّ وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال 4 آلاف عنصر من قوات البحرية إلى الكاريبي، وهو ما وصفته فنزويلا بأنه "تصعيد للأعمال العدائية" ضدها.