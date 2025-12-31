أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد، الخميس أول أيام العام الجديد، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خلال الطقس غدا، فرص أمطار أيضا ضعيفة بنسبة حدوث 20%.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة غدا

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فيما تشهد حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا، اضطرابا على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( مطروح والعلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم\س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف المتر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة.