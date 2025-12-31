قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد، الخميس أول أيام العام الجديد، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خلال الطقس غدا، فرص أمطار أيضا ضعيفة بنسبة حدوث 20%.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة غدا

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فيما تشهد حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا، اضطرابا على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( مطروح والعلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم\س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف المتر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة.

الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

