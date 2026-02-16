التضامن: مراكز تأهيل حالات الشلل الدماغي تقدم خدماتها لـ5000 طفل سنويا

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد حول الجهود المقدمة لحالات الشلل الدماغي من خلال عدد 17 مركز متخصص لرعاية وتأهيل الأطفال على مستوى عدد 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، وهي " القاهرة – الجيزة – أسيوط – سوهاج – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا – الأقصر – أسوان" بما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أحدث المعايير المهنية والإنسانية لهذه الفئة.

وأوضح التقرير أن مراكز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي تخدم نحو 5000 طفل سنويا، حيث تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التأهيلية، وبلغ إجمالي تلك الخدمات 353711 جلسة تأهيلية متنوعة خلال عام 2025، كما تم تقديم عدد 82696 جلسة تنمية مهارات و83911 جلسة تخاطب إلى جانب 187104 جلسة علاج طبيعي بما يضمن تحسين القدرات الحركية والإدراكية والتواصلية للأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع بصورة فعالة و آمنه.

وتأتي هذه الجهود والأنشطة والخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة المراكز والعاملين بها والتوسع في إتاحة الخدمات بالمحافظات المختلفة بما يحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك انطلاقا من إيمان الوزارة بأن الاستثمار في تأهيل الأطفال من ذوي الشلل الدماغي ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو استثمار في طاقات قادرة على صناعة المستقبل ورسالة واضحة بأن كرامة الانسان وحقه في الرعاية والتأهيل أولوية لا تقبل التهاون، وذلك نفاذا للدستور المصرى وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.