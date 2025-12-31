قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
اقتصاد

تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباينت أسعار الدولار في مصر صعودا وهبوطا في مصر، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”متوسط سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا و انخفاضا في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي،  الإسكندرية، مصر، الأهلى،  ميد بنك، العربي الأفريقي، قطر الوطني) لنحو  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(الكويت الوطني، المصرف العربي) نحو 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات لنحو  47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الإسكندرية، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، نكست،  الأهلي المتحد، البركة، أبوظبي التجاري، القاهرة) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان ) لنحو  47.58جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني،  أبوظبي الأول)  لنحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.69 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار  اليوم الأربعاء

47.65 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار  اليوم الأربعاء

 47.67 جنيه.

