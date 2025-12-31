أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على استقراره، وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.



البنك الأهلي المصري:

47.67 جنيه للشراء.

و47.77 جنيه للبيع.



بنك مصر:

47.67 جنيه للشراء.

و47.77 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

47.67 جنيه للشراء،

و47.77 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي:

47.65 جنيه للشراء.

و47.75 جنيه للبيع.



بنك البركة:

47.62 جنيه للشراء.

و47.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

47.65 جنيه للشراء.

و47.75 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:

47.6 جنيه للشراء.

و47.7 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

47.65 جنيه للشراء.

و47.75 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان:

47.6 جنيه للشراء.

و47.7 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

47.7 جنيه للشراء.

و47.8 جنيه للبيع،.