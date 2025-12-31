أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على استقراره، وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.
البنك الأهلي المصري:
47.67 جنيه للشراء.
و47.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:
47.67 جنيه للشراء.
و47.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
47.67 جنيه للشراء،
و47.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
47.65 جنيه للشراء.
و47.75 جنيه للبيع.
بنك البركة:
47.62 جنيه للشراء.
و47.72 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
47.65 جنيه للشراء.
و47.75 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
47.6 جنيه للشراء.
و47.7 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
47.65 جنيه للشراء.
و47.75 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان:
47.6 جنيه للشراء.
و47.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
47.7 جنيه للشراء.
و47.8 جنيه للبيع،.