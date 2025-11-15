قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 15نوفمبر 2025
الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم
أمريكا تعلن تنفيذ ضربة ضد سفينة تهريب مخدرات في البحر الكاريبي
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
أخبار العالم

أمريكا تعلن تنفيذ ضربة ضد سفينة تهريب مخدرات في البحر الكاريبي

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة جديدة ضد سفينة "نهريب مخدرات" في البحر الكاريبي.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت فنزويلا نشر سفن حربية ومسيّرات في مياهها الإقليمية، رداً على إرسال الولايات المتحدة مدمّرات وسفناً صاروخية إلى منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة الاتجار بالمخدرات.

ومن جانبه ؛ صرح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، في تسجيل مصوَّر، قائلا:  إنّ بلاده دفعت بـ"دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفناً أكبر حجماً إلى الشمال".

وقال أيضا : كما تم إطلاق عدد كبير من المسيّرات لتنفيذ مهمات متعدّدة"، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات تأتي لحماية السيادة الوطنية.

وكانت كاراكاس قد أعلنت مطلع الأسبوع حشد 15 ألف عنصر من قواتها الأمنية على الحدود مع كولومبيا ضمن عمليات لمكافحة المخدرات.

في المقابل، دفعت واشنطن بثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة، إضافة إلى سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية نووية الدفع.

وفي وقت لاحق ؛ أبرزت وسائل إعلام أمريكية أنّ وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال 4 آلاف عنصر من قوات البحرية إلى الكاريبي، وهو ما وصفته فنزويلا بأنه "تصعيد للأعمال العدائية" ضدها.

الجيش الأمريكي البحر الكاريبي سفينة تهريب مخدرات فنزويلا خليج فنزويلا

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

