استهداف سفينة مخدرات في الكاريبي ومـ.قتل 3 أشخاص

نفذ الجيش الأمريكي ضربة عسكرية في البحر الكاريبي استهدفت سفينة يشتبه في أنها تهرب المخدرات، مما أدى إلى تدميرها بالكامل .

وبحسب تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث فقد قتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية بشكل منتظم منذ أوائل سبتمبر في منطقة البحر الكاريبي ضد قوارب تزعم أنها تابعة “لعصابات تهريب المخدرات”.

وبهذا الهجوم الأخير، يصل عدد القتلى جراء حملة واشنطن في الكاريبي إلى 70 شخصًا على الأقل.

فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير 18 قاربًا، دون تقديم أدلة على وجود صلات بين طواقم هذه القوارب وتهريب المخدرات.

وبعث هيغسيث برسالة إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا، إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات، إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم.

ونشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية وحاملة طائرات في البحر الكاريبي، كما أرسلت طائرات مقاتلة من طراز “أف-35” إلى بورتوريكو.