البنتاجون: تقليل بقاء الجنود المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي

وضعت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) سياسة جديدة تقلل بشدة من قدرة الجنود المتحولين جنسيا على طلب البقاء في الجيش.

ووفق وكالة أسوشيتد برس ؛فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت حظر وجود هؤلاء الجنود في القوات المسلحة على التوجه إلى مجالس نظرائهم للدفاع عن حقهم في البقاء بالجيش.

ونبهت الوكالة إلى أنه إذا قررت لجان الفصل العسكرية السماح لأعضاء الخدمة المتحولين جنسيا بالبقاء في الخدمة، يمكن للقادة تجاهل هذا القرار، وفقا لمذكرة صادرة في 8 أكتوبر إلى جميع الخدمات من وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون الموظفين والاستعداد أنتوني تاتا.

وتعد هذه أحدث خطوة يتخذها البنتاجون لطرد الجنود المتحولين جنسيا من القوات المسلحة بعد أمر تنفيذي من الرئيس ترامب.