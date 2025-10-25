قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين

جنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي
أكدت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة أنها تلقت تبرعًا مجهول الهوية بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في دفع رواتب العسكريين في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي يهدد بتجميد رواتب نحو مليوني جندي أمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان رسمي إن الوزارة قبلت التبرع يوم الخميس بموجب “سلطتها العامة لقبول الهبات”، موضحًا أن المبلغ تم التبرع به بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية.

وأشار البنتاجون إلى أن الفاتورة الإجمالية لرواتب العسكريين والمزايا المصاحبة قد تصل إلى 6.8 مليارات دولار في حال استمرار الإغلاق لفترة طويلة، ما يجعل هذا التبرع رمزيًا من حيث القيمة لكنه استثنائي من حيث الدلالة.

ترامب: "هذا ما أسميه وطنية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف بنفسه عن التبرع خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أمس الخميس، قائلاً إن المبلغ جاء من “صديق لي لا يريد الكشف عن اسمه”.

وأضاف ترامب: “هذا ما أسميه عملاً وطنياً صادقاً”، مشيرًا إلى أن المتبرع فضل البقاء مجهولًا “لأنه لا يريد أي دعاية أو شكر، فقط أراد أن يساعد القوات المسلحة”.

إعادة توجيه أموال داخل ميزانية الدفاع

ويأتي هذا التبرع في وقت حساس، إذ يعاني الجيش الأمريكي من تداعيات الإغلاق الحكومي الممتد، حيث جرى تجميد عدد من البرامج غير الأساسية وتأجيل صرف الرواتب مؤقتًا.

وكانت إدارة ترامب قد أعادت هيكلة بعض بنود الإنفاق داخل ميزانية الدفاع البالغة نحو تريليون دولار مطلع الشهر الجاري لتغطية الرواتب بشكل مؤقت، في محاولة لتجنّب تراجع المعنويات داخل المؤسسة العسكرية.

ويعد هذا التبرع سابقة في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، التي نادرًا ما تلجأ إلى قبول مساهمات مالية من أفراد أو جهات خاصة لتغطية نفقات تشغيلية، لا سيما رواتب العسكريين.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس حجم الأزمة السياسية والمالية التي تعيشها واشنطن في ظل استمرار الإغلاق، فضلًا عن الانقسام الحاد بين الكونغرس والإدارة الجمهورية حول تمرير ميزانية العام الجديد.

