قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يأمر البنتاجون ببدء اختبارات فورية للأسلحة النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

في خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تعيد أجواء الحرب الباردة إلى الواجهة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، مبررًا قراره بوجود "برامج اختبار متواصلة لدى دول أخرى" لم يسمها.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة «تروث سوشيال»: «نظرًا لما تقوم به بعض الدول من اختبارات نووية متقدمة، فقد أمرت وزارة الحرب ببدء اختباراتنا النووية على أساس متكافئ».

ويأتي هذا التصريح المفاجئ قبل اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر عقده في كوريا الجنوبية، ما أثار تكهنات حول ما إذا كانت الخطوة الأمريكية رسالة ضغط موجهة إلى بكين وموسكو في آنٍ واحد.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من البنتاجون حتى الآن، فإن مصادر عسكرية أمريكية نقلت لوسائل إعلام محلية أن تنفيذ مثل هذا القرار "سيحتاج إلى موافقة الكونجرس ومراجعة الالتزامات الدولية للولايات المتحدة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يلوح فيها رئيس أمريكي باستئناف التجارب النووية بشكل علني، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية حول ملفات السلاح النووي، خاصة مع روسيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن القلق المتزايد من البرنامج النووي الإيراني.

ويرى مراقبون أن خطوة ترامب قد تفسر ضمن استراتيجية "استعراض القوة" التي يتبناها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بهدف تعزيز صورة الولايات المتحدة كقوة لا يمكن ردعها، لا سيما بعد التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج وموسكو.

من جهته، حذر عدد من خبراء الأمن الدولي من أن استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد على مستوى العالم، ويقوض العقود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة في الكونجرس، حيث سبق أن عارض عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أي مسعى لإعادة إطلاق التجارب النووية التي توقفت رسميًا منذ عام 1992.

وبينما يترقب العالم اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج الأسبوع المقبل، يرى محللون أن إعلان ترامب قد يكون ورقة تفاوضية جديدة في ملف التوازنات الاستراتيجية مع الصين، في ظل تصاعد المنافسة بين البلدين على النفوذ العسكري والتكنولوجي والاقتصادي.

ترامب البنتاجون النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي

نبيل فهمي: وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا رغم الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تضيء مبناها التاريخي تضامنًا مع شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد