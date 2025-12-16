قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر يثير الجدل بشأن التشكيل الأساسي أمام نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مينا ماهر سؤالاً مثيرا بشأن التشكيلة الأنسب من منتخب مصر  لمواجهة نيجيريا.

التشكيلة الأنسب من منتخب مصر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طلع حسام حسن اللي جواك وقولنا التشكيلة الأنسب لمواجهة نيجيريا اليوم؟ ".

في مساء القاهرة المضيء، يلتقي عمالقة الكرة المصرية بنجوم نيجيريا في مواجهة ودية تحمل أكثر من مجرد هدف، على أرضية استاد القاهرة، سيختبر حسام حسن جاهزية لاعبيه، ويكشف الستار عن خططه قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، هي لحظة لترقب الأداء، لاكتشاف المواهب، ولرؤية الفراعنة في تحدٍ يختبر القوة والمهارة والروح القتالية قبل انطلاق البطولة الكبرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر ضد نيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة On Time Sports 1، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويليه لمناقشة كافة تفاصيل المباراة.

استعدادات الفراعنة قبل البطولة

يسعى المدير الفني حسام حسن لاستغلال المباراة في تقييم جاهزية اللاعبين والتأكد من التوازن بين الخطوط، إلى جانب الاستقرار على الخطة والتشكيل الأمثل للبطولة، خاصة أن مصر تقع في مجموعة قوية تضم جنوب إفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات المنتخب في دور المجموعات:

زيمبابوي: 22 ديسمبر

جنوب إفريقيا: 26 ديسمبر

أنجولا: 29 ديسمبر

ملامح الخطة الفنية

ركز الجهاز الفني خلال المعسكر على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع اعتماد الضغط المتوسط والتنويع في بناء الهجمات، ومنح الأجنحة حرية التحرك لاستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس، خصوصًا أمام منتخب نيجيريا المعروف بقوته البدنية وسرعته في الهجمات المرتدة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام نيجيريا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى فتحي – زيزو – مصطفى محمد

يدرس الجهاز الفني الدفع بإمام عاشور في الشوط الثاني بعد غيابه الطويل بسبب وعكة صحية.

نيجيريا تبحث عن استقرار التشكيل

يطمح المنتخب النيجيري إلى تثبيت التشكيل الأساسي قبل أمم إفريقيا، معتمداً على نجوم مثل فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان، أليكس إيوبي وكالفين باسي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا رغم كونه وديًا.

القوة الضاربة لمصر مكتملة

وصل كل من محمد صلاح وعمر مرموش، ومن المرجح أن يشاركوا في الشوط الثاني لإكساب اللاعبين مزيدًا من الجاهزية، خاصة بعد قلة مشاركتهم الأخيرة مع أنديتهم.

كما يدرس الجهاز الفني الدفع بـ مصطفى فتحي كبديل لمحمود حسن تريزيجيه، بينما يبقى صلاح محسن ضمن الخيارات البديلة، إلا أن الخبرة تُرجح مشاركة مصطفى فتحي.

تريزيجيه وإصابات اللاعبين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن محمود حسن تريزيجيه سيغيب عن المباراة بسبب علاج الأسنان، وسيكون جاهزًا لمواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

كما تعرض إبراهيم عادل لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي، ويتوقع جاهزيته لمباراة زيمبابوي.

نيجيريا منتخب مصر الاهلي مينا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

سيدة تواجه الحبس 3 سنوات لإدارتها نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع

حبس

شركات تروج لرحلات عمرة وهمية.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 3 مليون جنيه

سامي نصر الله، عضو مجلس النواب

سامي نصر الله : توجيهات الحكومة بإعداد حزمة استثمارية دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد