الدردير يوجه رسالة لـ منتخبي المغرب والأردن

هنأ الناقد الرياضي عمرو الدردير منتخب المغرب بالصعود لـ نهائي كأس العرب.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مبروك منتخب المغرب الشقيق .. مبروووك منتخب الأردن الشقيق الوصول لنهائي بطولة كأس العرب".

مواجهه المغرب مع الاردن

وتتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مستويات لافتة خلال مشوارهما في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.