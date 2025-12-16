قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
رياضة

الفراعنة أمام نيجيريا في ودية قوية .. وحسام حسن يختبر التشكيل قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

في مساء القاهرة المضيء، يلتقي عمالقة الكرة المصرية بنجوم نيجيريا في مواجهة ودية تحمل أكثر من مجرد هدف، على أرضية استاد القاهرة، سيختبر حسام حسن جاهزية لاعبيه، ويكشف الستار عن خططه قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، هي لحظة لترقب الأداء، لاكتشاف المواهب، ولرؤية الفراعنة في تحدٍ يختبر القوة والمهارة والروح القتالية قبل انطلاق البطولة الكبرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر ضد نيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة On Time Sports 1، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويليه لمناقشة كافة تفاصيل المباراة.

استعدادات الفراعنة قبل البطولة

يسعى المدير الفني حسام حسن لاستغلال المباراة في تقييم جاهزية اللاعبين والتأكد من التوازن بين الخطوط، إلى جانب الاستقرار على الخطة والتشكيل الأمثل للبطولة، خاصة أن مصر تقع في مجموعة قوية تضم جنوب إفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات المنتخب في دور المجموعات:

زيمبابوي: 22 ديسمبر

جنوب إفريقيا: 26 ديسمبر

أنجولا: 29 ديسمبر

ملامح الخطة الفنية

ركز الجهاز الفني خلال المعسكر على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع اعتماد الضغط المتوسط والتنويع في بناء الهجمات، ومنح الأجنحة حرية التحرك لاستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس، خصوصًا أمام منتخب نيجيريا المعروف بقوته البدنية وسرعته في الهجمات المرتدة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام نيجيريا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى فتحي – زيزو – مصطفى محمد

يدرس الجهاز الفني الدفع بإمام عاشور في الشوط الثاني بعد غيابه الطويل بسبب وعكة صحية.

نيجيريا تبحث عن استقرار التشكيل

يطمح المنتخب النيجيري إلى تثبيت التشكيل الأساسي قبل أمم إفريقيا، معتمداً على نجوم مثل فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان، أليكس إيوبي وكالفين باسي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا رغم كونه وديًا.

القوة الضاربة لمصر مكتملة

وصل كل من محمد صلاح وعمر مرموش، ومن المرجح أن يشاركوا في الشوط الثاني لإكساب اللاعبين مزيدًا من الجاهزية، خاصة بعد قلة مشاركتهم الأخيرة مع أنديتهم.

كما يدرس الجهاز الفني الدفع بـ مصطفى فتحي كبديل لمحمود حسن تريزيجيه، بينما يبقى صلاح محسن ضمن الخيارات البديلة، إلا أن الخبرة تُرجح مشاركة مصطفى فتحي.

تريزيجيه وإصابات اللاعبين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن محمود حسن تريزيجيه سيغيب عن المباراة بسبب علاج الأسنان، وسيكون جاهزًا لمواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

كما تعرض إبراهيم عادل لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي، ويتوقع جاهزيته لمباراة زيمبابوي.

منتخب مصر منتخب نيجيريا كاس امم أفريقيا تريزيجيه محمد صلاح

