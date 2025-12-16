قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ المواجهات و6 غيابات| 7 معلومات عن ودية مصر ونيجيريا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة فى إطار استعددات الفريقين للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد ودية مصر ونيجيريا
تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب نيجيريا الودية في تمام الساعة الثامنة مساءً استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
 

القناة الناقلة لـ ودية مصر ونيجيريا 
تنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، عبر “بي إن سبورتس إتش دي”.
 

تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية نيجيريا
استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، على الدفع بتشكيل ناري فى مباراة نيجيريا الودية مساء اليوم، الثلاثاء، والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وصلاح محسن وأسامة فيصل.
 

حكام ودية مصر ونيجيريا 
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة مصر ونيجيريا الودية المقرر إقامتها مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تدار مباراة مصر ونيجيريا الودية بطاقم تحكيمي مكون من: محمود ناجي حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من سمير جمال مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا، بينما يتولى مصطفى الشهدي مهمة الحكم الرابع.
 

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا
مباراة مصر ونيجيريا مساء اليوم، الثلاثاء، تعتبر رقم 19 في تاريخ مواجهات المنتخبين على مدار مشوارهما الكروي فى القارة السمراء.

ولم ينجح منتخب مصر في تسجيل الفوز على نيجيريا سوى في 5 مواجهات، فيما تعادل الفراعنة الكبار أمام النسور في 6 مواجهات، بينما تلقى منتخب مصر خسارة أمام نيجيريا في 7 مواجهات.
 

غيابات منتخب مصر 
يغيب عن منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، في مباراة نيجيريا الودية كل من: محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد قدومه متأخرا لمعسكر الفراعنة، بجانب محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل.
 

غيابات منتخب نيجيريا 
أعلن منتخب نيجيريا غياب المهاجم فيكتور أوسيمين، لاعب جلطة سراي التركي، عن مواجهة مصر الودية.

منتخب مصر ودية نيجيريا حسام حسن محمد صلاح تريزيجيه مصطفي محمد

