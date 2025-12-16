تفوق طفيف لـ النسور| تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام نيجيريا

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، في إطار البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.



ويأمل الجهاز الفني للفراعنة للاستفادة فنيا من ودية نيجيريا، باعتبارها التجربة الوحيدة قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة القارية، حيث انطلق معسكر المنتخب في 3 ديسمبر الجاري بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ودمجهم في أجواء المنافسات، إلى جانب تطبيق الأفكار الخططية والجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال البطولة.



واختتم منتخب مصر تدريباته مساء الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمباراة الودية التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل الاستحقاق القاري.



تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

مباراة مصر ونيجيريا مساء اليوم الثلاثاء تعتبر رقم 19 في تاريخ مواجهات المنتخبين على مدار مشوارهم الكروي فى القارة السمراء.



ولم ينجح منتخب مصر في تسجيل الفوز على نيجيريا سوى في 5 مواجهات فيما تعادل الفراعنة الكبار أمام النسور في 6 مواجهات بينما تلقي منتخب مصر خسارة أمام نيجيريا في 7 مواجهات.



تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية نيجيريا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على الدفع بتشكيل ناري فى مباراة نيجيريا الودية مساء اليوم الثلاثاء والذى جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.



خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وصلاح محسن وأسامة فيصل.



موعد سفر منتخب مصر لـ المغرب

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن موعد سفر بعثة الفراعنة الكبار إلى مدينة أغادير المغربية من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ومن المقرر سفر منتخب مصر الوطني إلي المغرب في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء وذلك عقب الانتهاء من مواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.