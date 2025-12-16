موعد أخير لسفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة بـ أمم إفريقيا

حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ، موعد سفر بعثة الفراعنة الكبار إلى مدينة أغادير المغربية ، من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ومن المقرر سفر منتخب مصر الوطني إلي المغرب ، في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء وذلك عقب الانتهاء من مواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.



مصر تواجه نيجيريا وديا

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، في إطار البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.



ويأمل الجهاز الفني للفراعنة للاستفادة فنيا من ودية نيجيريا، باعتبارها التجربة الوحيدة قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة القارية، حيث انطلق معسكر المنتخب في 3 ديسمبر الجاري بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ودمجهم في أجواء المنافسات، إلى جانب تطبيق الأفكار الخططية والجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال البطولة.



واختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمباراة الودية التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل الاستحقاق القاري.