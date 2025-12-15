منتخب مصر ينهي مرانه الأخير استعدادا لودية نيجيريا

شهدت تدريبات المنتخب المصري استعدادًا لمباراته الودية أمام نيجيريا أجواءً حماسية، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف شمل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء، مع التركيز على تحركات اللاعبين بدون كرة، والتكتيك الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريبات على التسديد والكرات الثابتة.

كما أظهر اللاعبون حماسا كبيرا خلال التدريبات الجماعية، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني بقيادة المدرب، الذي حرص على تصحيح بعض الأخطاء الفنية وتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نيجيريا في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمنافسات القادمة، في تجربة مهمة لتجربة اللاعبين قبل البطولات الرسمية.