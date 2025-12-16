قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
رياضة

تشكيل ناري متوقع لـ منتخب مصر بـ ودية نيجيريا

يسري غازي

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، في إطار البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن للاستفادة فنيا من ودية نيجيريا، باعتبارها التجربة الوحيدة قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة القارية، حيث انطلق معسكر المنتخب في 3 ديسمبر الجاري بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ودمجهم في أجواء المنافسات، إلى جانب تطبيق الأفكار الخططية والجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال البطولة.

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمباراة الودية التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل الاستحقاق القاري.
 

تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية نيجيريا
استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على الدفع بتشكيل ناري فى مباراة نيجيريا الودية مساء اليوم الثلاثاء والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وصلاح محسن وأسامة فيصل.
 

موعد سفر منتخب مصر لـ المغرب
حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن موعد سفر بعثة الفراعنة الكبار إلى مدينة أغادير المغربية من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر سفر منتخب مصر الوطني إلي المغرب في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء وذلك عقب الانتهاء من مواجهة نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

