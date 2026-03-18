قبل بدء التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2026

بعد حالة من التباين لحركة الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام السابقة بين ارتفاع وانخفاض .. فقد استقر سعر الدولار في ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء عند مستوى ال 52,25 جنيهاً.

ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦، استقر الدولار عن آخر سعر وصل له وجاء كالتالي:

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند، 52.29 جنيه للشراء، 52.43 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى

-52.30 جنيه للشراء

52.40 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر استقر سعر الدولار عند مستوى

-52.30 جنيه للشراء

52.40 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي جاء سعر الدولار

52.30 جنيه للشراء.

- 52.40 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 52.2 جنيه للشراء و52.3 جنيه للبيع.