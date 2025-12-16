مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 16-5-2025 ، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ، ولعل أبرزها مباراة مصر ضد نيجيريا الودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية.



موعد مباراة مصر

مصر ضد نيجيريا – الساعة 8 مساء - قناة ON SPORT 1

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو لا كورونيا ضد مايوركا – الساعة 8 مساء

آيبار ضد إلتشي – الساعة 8 مساء

إيلدينسي ضد ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء

جوادالاخارا ضد برشلونة – الساعة 10 مساء

سبورتنج خيخون ضد فالنسيا – الساعة 10 مساء

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

كارديف سيتي ضد تشيلسي – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1