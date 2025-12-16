قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دوناروما يفوز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى 2025

الإيطالي جيانلويجي دوناروما
الإيطالي جيانلويجي دوناروما
إسلام مقلد

تُوّج الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس لعام 2025، ليحرز الحارس الإيطالي هذا اللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وقدم دوناروما عامًا استثنائيًا حافلًا بالإنجازات، إذ توّج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات، وكان أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزٍ عريض 5-0 على إنتر ميلان في 31 مايو 2025، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة.

3 ألقاب محلية ودوري الأبطال

وأحرز الحارس البالغ من العمر 26 عامًا ثلاثة ألقاب محلية أخرى، تمثلت في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، فضلًا عن مساهمته في وصول باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

حارس مانشستر سيتي

وينشط دوناروما حاليًا في صفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.

أبرز الإنجازات

  • فاز بدوري أبطال أوروبا 2024/25
  • فاز بالدوري الفرنسي 2024/25
  • فاز بكأس فرنسا 2024/25
  • فاز بكأس الأبطال 2024
  • حلّ وصيفًا في كأس العالم للأندية FIFA 2025
  • تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا 2024/25

كيف يتم تحديد الفائز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس؟

  • تم ترشيح قائمة من أفضل حراس مرمى في البداية لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهم في الفترة ما بين 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025.
  • صوَّت على الجائزة كلًا من الفئات التالية: مدربو المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، والصحفيون الكرويون، والمشجعون الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 أشخاص من المرشحين، الأول، والثاني، والثالث.
  • يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالث
  • لا يستطيع قادة المنتخبات الوطنية التصويت لأنفسهم.
  • كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25% من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة.
  • تم منح جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى لأكثر شخص حصل على نقاط في عملية التصويت.
  • في حال تساوي شخصين أو أكثر في عدد النقاط، فيتم منح الجائزة لأكثر حارس مرمى حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئته الخاصة (هنا يكون قادة المنتخبات هم العامل الحاسم).
  • خضعت عملية التصويت على جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس لإشراف لجنة مراقبين مستقلين.
جيانلويجي دوناروما دوناروما جائزة The Best FIFA أفضل حارس

