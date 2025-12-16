دوناروما يفوز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى 2025

تُوّج الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس لعام 2025، ليحرز الحارس الإيطالي هذا اللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وقدم دوناروما عامًا استثنائيًا حافلًا بالإنجازات، إذ توّج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات، وكان أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزٍ عريض 5-0 على إنتر ميلان في 31 مايو 2025، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة.

3 ألقاب محلية ودوري الأبطال

وأحرز الحارس البالغ من العمر 26 عامًا ثلاثة ألقاب محلية أخرى، تمثلت في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، فضلًا عن مساهمته في وصول باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

حارس مانشستر سيتي

وينشط دوناروما حاليًا في صفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.

أبرز الإنجازات

فاز بدوري أبطال أوروبا 2024/25

فاز بالدوري الفرنسي 2024/25

فاز بكأس فرنسا 2024/25

فاز بكأس الأبطال 2024

حلّ وصيفًا في كأس العالم للأندية FIFA 2025

تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا 2024/25

