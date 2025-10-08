بأوامر ترامب.. 200 جندي من تكساس يصلون إلينوي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنود أمريكيين
محمد على

أعلن مسؤول في البنتاجون  وصول مائتي جندي من الحرس الوطني في تكساس إلى إلينوي، قبل نشرهم في شيكاجو، والذي يعارضه بشدة مسؤولون ديمقراطيون في الولاية.

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل قوات إلى شوارع لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، وأمرهم بالتوجه إلى ممفيس وشيكاجو وبورتلاند، مهددًا بتفعيل سلطات الطوارئ للمضي قدمًا في هذه الجهود إذا عرقلت المحاكم ذلك.

بالغ ترامب - الذي اقترح الأسبوع الماضي استخدام المدن الأمريكية "كميادين تدريب" للقوات العسكرية الأمريكية - في وصف حجم الاضطرابات في لوس أنجلوس والجريمة في واشنطن لتبرير عمليات النشر هذه، واقترح قاضٍ أن يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق ببورتلاند.

وقال مسؤول البنتاجون، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القوات من تكساس أُرسلت إلى إلينوي في إطار مهمة لحماية "الوظائف الفيدرالية والموظفين والممتلكات"، مضيفًا أن أفراد الحرس الوطني قد تم تعبئتهم لفترة أولية مدتها 60 يومًا.

شوهدت القوات يوم الثلاثاء في منشأة عسكرية في إلوود، جنوب غرب شيكاجو.

أثار نشر هذه القوات غضب الحاكم الديمقراطي “جيه بي بريتزكر”، الذي قال إنه "يجب عليهم البقاء بعيدًا عن إلينوي"، وإن أي نشر يخالف رغبات حكومة ولايته سيُعتبر "غزوًا".

وفي نهاية الأسبوع، أذن ترامب بنشر 700 جندي من الحرس الوطني في شيكاجو، مما أثار دعوى قضائية رفعها مسؤولو ولاية إلينوي اتهموه فيها باستخدام القوات الأمريكية "لمعاقبة خصومه السياسيين".

قال المدعي العام لولاية إلينوي : "لا ينبغي للشعب الأمريكي، بغض النظر عن مكان إقامته، أن يعيش تحت تهديد الاحتلال من قبل الجيش الأمريكي، وخاصةً ليس لمجرد أن قيادة مدينته أو ولايته فقدت تأييد الرئيس".

لكن القاضية أبريل بيري، المعينة من قبل سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، رفضت إصدار أمر تقييدي مؤقت فوري، وحددت بدلاً من ذلك جلسة استماع كاملة يوم الخميس.

دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن خطة إرسال قوات إلى شيكاغو، مدعية أن ثالث أكبر مدينة أمريكية "منطقة حرب".

وبالمثل، هاجم ترامب بورتلاند، التي شهدت، مثل شيكاجو، تدفقات من العملاء الفيدراليين كجزء من حملة الرئيس للترحيل الجماعي، مما أثار احتجاجات أمام مراكز الهجرة.

 وأكد ترامب أنها "مزقتها الحرب" وتعج بالجرائم العنيفة.

لكن في أمر قضائي صدر يوم السبت بمنع نشر القوات في ولاية أوريجون مؤقتًا، كتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيمرجوت أن "قرار الرئيس  ببساطة غير مترابط مع الحقائق"..الاحتجاجات في بورتلاند لم تُشكّل خطر تمرد وقوات الشرطة العادية قادرة على انفاذ القانون وقادرة على التعامل مع مثل هذه الحوادث".

ردّ ترامب على هذا بالحديث عن استخدام قانون التمرد - الذي يسمح للرئيس بنشر الجيش داخل الولايات المتحدة لقمع التمرد - من أجل إرسال المزيد من القوات إلى المدن الأمريكية التي يقودها الديمقراطيون.

داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

