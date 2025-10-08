قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير لم يستمع إليه.. رسالة هاليفي قبل هجوم غزة تكشف تجاهل القيادة الإسرائيلية للمخاطر

هاليفي
هاليفي
محمد على

كشفت صحف عبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، أرسل رسالة تحذيرية  إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام من هجوم السابع من أكتوبر.

شدد هاليفي على  المخاطر التي تواجه الاحتلال.

جاءت الرسالة بينما كانت الحكومة تناقش مشروع قانون "المعقولية"، الذي تسبب في أزمة سياسية واحتجاجات واسعة داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن هاليفي وجه نسخة منها إلى مكاتب رسمية أخرى إلى جانب مكتب نتنياهو.


وقال هاليفي في الرسالة إن "الوضع الداخلي يثير تساؤلات لدى أعداء إسرائيل حول ما إذا كانوا سيستغلون الاضطرابات لشن هجوم"، مضيفًا أن التغييرات الأخيرة "تؤثر على احتمالات التصعيد، خصوصًا في الجبهة الشمالية".

كما حذر من أن الانقسام الداخلي "يُقيد حرية عمل إسرائيل" ويؤثر على جاهزية الجيش، مشددًا على أن البلاد تدخل "منطقة خطرة" تستدعي قرارات حذرة للحفاظ على أمنها.

وجاء الكشف عن الرسالة بعد تصريحات أدلى بها هاليفي خلال لقائه سكان كيبوتس عين هبسور في "غلاف غزة"، أقر فيها بـ"فشل الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر"، قائلًا: "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة، وسأواجه ذلك بضمير حي".


وتزامن التقرير مع الكشف عن مذكرات هاليفي اليومية التي حصلت عليها جمعية "هتسلاحة" بعد معركة قضائية طويلة، فيما كانت استقالته الرسمية قد قُدمت في يناير الماضي، على خلفية مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات السابع من أكتوبر، قبل أن يتولى إيال زامير منصب رئيس الأركان بدلا منه.

هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ترشيحاتنا

مظاهرات في طوكيو تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

مظاهرات بطوكيو تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

محمد بن زايد يصل الكويت في زيارة أخوية ويستقبل بحفاوة من الأمير مشعل الأحمد

غارة إسرائيلية

الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال يقـ.تل كادرين طبيين يوميا

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد