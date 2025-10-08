تحذير لم يستمع إليه.. رسالة هاليفي قبل هجوم غزة تكشف تجاهل القيادة الإسرائيلية للمخاطر

كشفت صحف عبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، أرسل رسالة تحذيرية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام من هجوم السابع من أكتوبر.

شدد هاليفي على المخاطر التي تواجه الاحتلال.

جاءت الرسالة بينما كانت الحكومة تناقش مشروع قانون "المعقولية"، الذي تسبب في أزمة سياسية واحتجاجات واسعة داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن هاليفي وجه نسخة منها إلى مكاتب رسمية أخرى إلى جانب مكتب نتنياهو.



وقال هاليفي في الرسالة إن "الوضع الداخلي يثير تساؤلات لدى أعداء إسرائيل حول ما إذا كانوا سيستغلون الاضطرابات لشن هجوم"، مضيفًا أن التغييرات الأخيرة "تؤثر على احتمالات التصعيد، خصوصًا في الجبهة الشمالية".

كما حذر من أن الانقسام الداخلي "يُقيد حرية عمل إسرائيل" ويؤثر على جاهزية الجيش، مشددًا على أن البلاد تدخل "منطقة خطرة" تستدعي قرارات حذرة للحفاظ على أمنها.

وجاء الكشف عن الرسالة بعد تصريحات أدلى بها هاليفي خلال لقائه سكان كيبوتس عين هبسور في "غلاف غزة"، أقر فيها بـ"فشل الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر"، قائلًا: "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة، وسأواجه ذلك بضمير حي".



وتزامن التقرير مع الكشف عن مذكرات هاليفي اليومية التي حصلت عليها جمعية "هتسلاحة" بعد معركة قضائية طويلة، فيما كانت استقالته الرسمية قد قُدمت في يناير الماضي، على خلفية مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات السابع من أكتوبر، قبل أن يتولى إيال زامير منصب رئيس الأركان بدلا منه.