جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
إجرام جديد.. إسرائيل تقتحم سفن "أسطول الضمير" المتجه إلى غزة

محمد على

قال منظمو أسطول مساعدات جديد، متجه إلى غزة إن الجيش الإسرائيلي اعترض ثلاثة من قواربه على الأقل اليوم الأربعاء.

وقال أسطول الصمود العالمي على منصة إكس: “تعرضت ثلاث سفن - غزة صن بيردز وعلاء النجار وأنس الشريف”، للهجوم وتم اعتراضها بشكل غير قانوني من قبل الجيش الإسرائيلي"، في الصباح الباكر، على بعد 220 كيلومترًا (حوالي 140 ميلًا) قبالة ساحل غزة".


وذكر الأسطول إن سفينة أخرى، الضمير، التي تقل أكثر من 90 صحفيًا وطبيبًا وناشطًا، "تعرضت للهجوم"أيضًا، بينما تعرض طاقمها "للاختطاف بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل".

وكشف تحالف أسطول الحرية، انطلاق أسطول "الضمير" من مدينة أوترانتو الإيطالية ضمن قافلة تتألف من 11 سفينة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاما.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها اعترضت قوارب كانت تهم بالدخول إلى المياه التي تقع تحت حصارها ضمن حصارها للأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيانها ، على وسائل التواصل الاجتماعي: "محاولة أخرى عبثية لخرق الحصار البحري القانوني والدخول إلى منطقة قتال انتهت بلا شيء.. يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي.. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة.. ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور".

وقالت جماعة النشطاء المؤيدة للفلسطينيين: "ائتلاف أسطول الحرية" إن القوارب كانت تحمل "مساعدات حيوية تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار أمريكي من الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي والإمدادات الغذائية التي كانت مخصصة لمستشفيات غزة التي تعاني من الجوع".

ومنعت إسرائيل العديد من أساطيل المساعدات الدولية في الأشهر الأخيرة من الوصول إلى غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة قد بدأت.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت القوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي ضم حوالي 45 سفينة، وعلى متنه سياسيون ونشطاء من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء أوروبا، بينما أدانت حماس،  الاعتراض ووصفته بأنه "جريمة قرصنة وإرهاب بحري".

وانضم مئات الآلاف من المتظاهرين إلى المظاهرات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في مدن حول العالم في نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين بإنهاء الحرب فورًا والإفراج عن النشطاء على متن ذلك الأسطول.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية والإبادة في غزة ، عن استشهاد ما لا يقل عن 67160 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

