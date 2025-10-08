شبكة "بريكس": أمريكا اللاتينية تعزز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الأربعاء/ أن أمريكا اللاتينية عززت حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالتعاون مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في تشيلي أصدرت مؤشر الذكاء الاصطناعي لأمريكا اللاتينية لعام 2025، والذي أظهر أن البرازيل وأوروجواي وتشيلي تصدرت دول المنطقة في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأضافت الشبكة الدولية أن المؤشر صنف دول المنطقة ضمن ثلاث فئات رئيسية وهي الدول الرائدة، والدول النشطة في اعتماد التكنولوجيا، والدول الباحثة. وأوضح الخبراء أن أمريكا اللاتينية تمثل 14% من إجمالي الطلبات العالمية على حلول الذكاء الاصطناعي.



وشمل المؤشر 19 دولة في أمريكا اللاتينية، من بينها ثماني دول منها كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان. تعمل هذه الدول على تقليص الفجوة مع الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية، وجذب الكفاءات، وإطلاق استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، لا تزال أكثر من ثلث دول المنطقة في مرحلة مبكرة من التطوير، مع منظومات بيئية لم تكتمل بعد.



وأكد المؤشر أن تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا اللاتينية يتطلب استثمارا أوسع في الموارد البشرية والبنية التحتية والابتكار، إلى جانب وضع أطر تنظيمية فعالة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

