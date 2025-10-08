روسيا تعلن القبض على عميل أوكراني

نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إلقاء القبض على عميل أوكراني من الخدمة الخاصة قام بتفجير سيارة أحد العسكريين الروس في ناروفومينسك بضواحي موسكو، واتهامه بالقيام بعمل إرهابي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له ان العميل الأوكراني كان يجمع معلومات عن مؤسسة دفاعية في ألتاي وأشعل النار في سيارة تحمل شعارات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي سياق أخر ؛ أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية في القوات المسلحة الروسية عملية تفتيش شاملة على تشكيل أومسك الصاروخي، تتضمن تنفيذ مناورةٍ قيادية وأعمال هيئة أركان مشتركة مع التشكيل الصاروخي في أوجور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : اعترضت دفاعاتنا الجوية ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق عدة مقاطعات روسية.