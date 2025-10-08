قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تعلن القبض على عميل أوكراني

روسيا
روسيا
محمود نوفل

نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إلقاء القبض على عميل أوكراني من الخدمة الخاصة قام بتفجير سيارة أحد العسكريين الروس في ناروفومينسك بضواحي موسكو، واتهامه بالقيام بعمل إرهابي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له ان العميل الأوكراني كان يجمع معلومات عن مؤسسة دفاعية في ألتاي وأشعل النار في سيارة تحمل شعارات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي سياق أخر ؛ أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية في القوات المسلحة الروسية عملية تفتيش شاملة على تشكيل أومسك الصاروخي، تتضمن تنفيذ مناورةٍ قيادية وأعمال هيئة أركان مشتركة مع التشكيل الصاروخي في أوجور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : اعترضت دفاعاتنا الجوية ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق عدة مقاطعات روسية.

روسيا الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانيا طائرة مسيرة الدفاع الروسية

